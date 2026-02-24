A noite desta quarta-feira (25) reserva um confronto decisivo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Grêmio recebe o Atlético-MG em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A bola rola às 21h30, em um duelo onde ambas as equipes buscam recuperação na tabela e estabilidade neste início de competição.

Tricolor busca afirmação com Luís Castro

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de encontrar regularidade. Sob o comando do técnico português Luís Castro, contratado para liderar o projeto de 2026, o Tricolor ocupa atualmente a 13ª colocação, somando apenas 3 pontos. A campanha até o momento é oscilante, com uma vitória e duas derrotas.

Vindo de um resultado negativo recente, o Imortal sabe que fazer valer o mando de campo é essencial para saltar para a primeira página da tabela. A expectativa da torcida é que a equipe consiga impor seu ritmo na Arena e ganhe confiança para a sequência da temporada.

Galo sob olhar do novo comandante

A situação do visitante inspira ainda mais cuidados. O Galo chega ao Rio Grande do Sul ocupando a 15ª posição, com apenas 2 pontos conquistados e ainda sem vencer no torneio (dois empates e uma derrota). Para este confronto, a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Lucas Gonçalves.

No entanto, o clima é de transição e expectativa: o clube mineiro anunciou a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez. O novo treinador estará presente na Arena para observar a equipe das tribunas, assumindo o comando efetivo a partir do dia seguinte. O Atlético-MG precisa urgentemente dos três pontos para evitar a zona de rebaixamento e entregar uma primeira impressão positiva ao novo técnico.

Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, há diversas opções de transmissão confirmadas: