Grêmio x Atlético-MG: Acompanhe ao vivo a abertura do Campeonato Brasileiro 2025

Neste sábado, 29 de março de 2025, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na Arena do Grêmio em Porto Alegre, marcando o início da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro. Este confronto, válido pela 1ª rodada, promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando um início positivo na competição. A partida está marcada para o dia 29 de março, às 18h30, horário de Brasília.

Publicidade

O jogo será transmitido ao vivo pelo canal Premiere, permitindo que torcedores de todo o Brasil acompanhem este emocionante duelo. Com a presença de jogadores experientes e novos talentos, tanto o Grêmio quanto o Atlético-MG esperam apresentar um futebol de alto nível.

Bandeira do Atlético-MG. Fonte: Instagram / @atletico

Quais são as expectativas para o Grêmio nesta temporada?

O Grêmio inicia a temporada com grandes expectativas sob a liderança do técnico Gustavo Quinteros. Após reforçar o elenco com jogadores experientes como o goleiro Marchesín e o atacante Martin Braithwaite, o time busca uma campanha sólida no Brasileirão. A equipe também conta com a presença de Rodrigo Ely e Gustavo Cuéllar, que prometem trazer estabilidade e qualidade ao time.

Publicidade

O Tricolor Gaúcho espera utilizar sua força em casa para garantir os primeiros três pontos na competição. A estratégia de Quinteros inclui um equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente, visando alcançar as primeiras posições na tabela.

Como o Atlético-MG se preparou para a nova temporada?

Após uma temporada desafiadora em 2024, o Atlético-MG, sob o comando de Cuca, busca reverter a situação e começar 2025 com o pé direito. O Galo manteve jogadores-chave como Hulk e Gustavo Scarpa, além de reforçar o elenco com Gabriel Menino e Caio Paulista. O time chega embalado pela conquista do hexacampeonato mineiro, o que aumenta a confiança para os desafios do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

O foco do Atlético-MG está em construir uma campanha consistente, evitando os riscos de rebaixamento enfrentados na temporada anterior. A combinação de experiência e juventude no elenco é vista como um ponto forte para alcançar os objetivos traçados.

Publicidade

Quais são as prováveis escalações para o confronto?

As escalações para o confronto entre Grêmio e Atlético-MG prometem ser um espetáculo à parte. O Grêmio, sob a orientação de Gustavo Quinteros, deve entrar em campo com: Volpi; João Pedro (ou Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Camilo (ou Cuéllar); Kike Olivera, Monsalve (ou Edenilson) e Amuzu; Arezo.

Por outro lado, o Atlético-MG, comandado por Cuca, deve alinhar: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Franco e Gabriel Menino; Gustavo Scarpa; Tomás Cuello, Rubens (ou Rony) e Hulk.

Onde assistir ao jogo entre Grêmio e Atlético-MG?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Grêmio e Atlético-MG ao vivo pelo canal Premiere. A transmissão começa às 18h30, horário de Brasília, diretamente da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Este jogo promete ser um dos destaques da rodada de abertura do Brasileirão 2025, com duas equipes tradicionais em busca de um início vitorioso na competição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.