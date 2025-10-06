Goiás x CRB: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B

Esmeraldino busca consolidar sua posição no G-4 da Série B contra um irregular Galo da Pajuçara, em confronto direto no Hailé Pinheiro.

Em um confronto crucial pela 31ª rodada do Brasileirão Série B, o Goiás recebe o CRB nesta terça-feira, 7, buscando se consolidar na zona de acesso à elite do futebol nacional. A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e é decisiva para as ambições de ambas as equipes na reta final da competição.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Como chega o Goiás

Vice-líder da competição com 51 pontos, o Esmeraldino entra em campo pressionado para se manter firme no G-4. Apesar da boa posição na tabela, a equipe comandada por Vagner Mancini vem de uma sequência de três empates consecutivos, o que acende um sinal de alerta. Uma vitória em casa é fundamental para afastar os concorrentes diretos e seguir na briga não apenas pelo acesso, mas também pelo título.

Como chega o CRB

Ocupando a 10ª posição com 43 pontos, o CRB ainda sonha com o acesso e vê no confronto direto uma oportunidade de ouro. A equipe alagoana, que está a cinco pontos do G-4, vive um momento de irregularidade, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Para seguir na briga, o Galo da Pajuçara precisa surpreender o adversário fora de casa e conquistar um resultado positivo.

Desfalques e prováveis escalações

O técnico Vagner Mancini terá que lidar com uma longa lista de desfalques no Goiás. Estão fora o zagueiro Lucas Ribeiro e o atacante Jajá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Brayann, expulso na última rodada. Além deles, os atacantes Pedrinho e Arthur Caíque, e o lateral Lucas Lovat seguem no departamento médico. Um dos destaques da partida será o reencontro do atacante Anselmo Ramon com o CRB, clube onde é ídolo.

Provável Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Titi (Luiz Felipe) e Moraes; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.

Pelo lado do CRB, o técnico Eduardo Barroca tem a boa notícia do retorno do zagueiro Henri, que cumpriu suspensão, e deve escalar a equipe com força máxima.

Provável CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.

Onde assistir Goiás x CRB ao vivo

O confronto entre Goiás e CRB, nesta terça-feira, 7, às 21h30, no estádio Hailé Pinheiro, será transmitido ao vivo pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.