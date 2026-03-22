O Goiás estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro Série B de 2026. Na noite deste domingo (22), no estádio Hailé Pinheiro, a equipe esmeraldina aproveitou os erros defensivos do América-MG para construir uma vitória sólida por 3 a 1. Mesmo jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, os donos da casa contaram com uma atuação de gala do goleiro Tadeu — que defendeu muito e ainda marcou de pênalti — para garantir os três primeiros pontos na competição.

Erros fatais e o goleiro artilheiro

A narrativa da partida começou a se desenhar logo nos minutos iniciais, pautada pela desatenção da defesa mineira. Aos seis minutos, após finalização mascada de Anselmo Ramon, a bola tocou no braço de Maguinho. O árbitro assinalou pênalti, que o próprio Anselmo Ramon cobrou com categoria no canto esquerdo alto para abrir o placar. O cenário piorou para os visitantes aos 28 minutos em um lance bizarro: após tiro de meta curto cobrado pelo goleiro Gustavo, o zagueiro Emerson Santos pegou a bola com as mãos dentro da área, cometendo nova penalidade por total desatenção. O ídolo Tadeu foi para a cobrança, deslocou o arqueiro rival e ampliou a vantagem.

Resiliência esmeraldina e o paredão Tadeu

O conforto no placar, no entanto, foi ameaçado nos acréscimos da primeira etapa. Filipe Machado cometeu falta dura pisando no tornozelo de Person e, após revisão da gravidade do lance pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, recebeu o cartão vermelho direto. Com um jogador a menos, o técnico Daniel Paulista reorganizou o time goiano com uma linha de cinco defensores para a etapa final. Foi então que brilhou a estrela de Tadeu debaixo das traves. O América-MG passou a dominar a posse de bola no campo de ataque, mas parou em uma sequência de defesas espetaculares do camisa 1 em chutes perigosos de Willian, Paulinho e Segovinha.

Golaço para selar a vitória e o desconto final

A eficiência cirúrgica do time da casa voltou a aparecer na reta final. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando a pressão adversária parecia asfixiante e o América acumulava finalizações, Gegê recebeu passe curto de Juninho na meia esquerda, ajeitou para a canhota e acertou um lindo chute no ângulo, marcando um golaço que liquidou a fatura. O América-MG ainda conseguiu diminuir nos acréscimos com um gol de cabeça de Mastriani, validado pelo VAR após marcação inicial de impedimento, mas já era tarde para qualquer reação.

Com o resultado, o Esmeraldino chega a impressionantes 18 jogos de invencibilidade na temporada e ganha moral na busca pelo acesso à elite. Na próxima rodada, a equipe viaja para enfrentar o Londrina. Já o Coelho, que precisará corrigir suas graves falhas defensivas, buscará a reabilitação em casa diante do Botafogo-SP.