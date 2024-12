Flamengo não renova e David Luiz fica livre no mercado

O Flamengo anunciou na tarde deste domingo, 22, que não renovará o contrato com David Luiz. Com isso, o zagueiro de 37 anos fica livre no mercado após pouco mais de três temporadas no Rubro-Negro.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão”, escreveu o clube nas redes sociais.

Publicidade

David Luiz chegou na Gávea em setembro de 2021. Desde então, foram 132 jogos e quatro títulos: Copa Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024) e Campeonato Carioca (2024).

O zagueiro fez história no Benfica, Chelsea e PSG, mas nunca foi uma unanimidade no Flamengo, sempre disputando posição com a dupla mais jovem Léo Pereira e Fabrício Bruno. O melhor momento de David Luiz aconteceu em 2022, sob o comando do técnico Dorival Júnior.