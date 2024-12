Filipe Luís critica atuação do Flamengo

A trajetória de Filipe Luís no comando do Flamengo tem sido repleta de desafios e conquistas significativas. Em uma partida recente contra o Criciúma, o Flamengo triunfou com um placar de 3 a 0. Contudo, essa vitória não foi suficiente para satisfazer o técnico, que destacou algumas inconsistências na atuação da equipe.

Publicidade

Filipe Luís mencionou que o time apresentou um “ataque anárquico”, algo que ele considera distante do padrão almejado. Durante o jogo, ocorreram circulações de bola que não o agradaram, uma vez que a transição foi feita de maneira desnecessariamente rápida. Tais questões táticas foram abordadas na coletiva de imprensa após o jogo, onde o treinador compartilhou suas preocupações.

“A proposta foi a mesma: de ser protagonista do jogo e tentar a todo momento agredir o adversário. É verdade que estávamos circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lenta a circulação. E acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Isso levava o time a ter idas e voltas na bola. O bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas, perdas de bola que o time não costuma ter. Isso fez com que o time gerasse um espaço muito grande no meio”

Publicidade

“Acabou tendo o ida e volta que eu não gosto e que eu não queria. O jogo foi planejado da mesma forma, mas nem todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma, um jogo vertical também. E da nossa parte jogadores que não vinham jogando tanto, então é natural até eles se encontrarem em campo com alguns erros. A partir que o time se encontrou em campo começaram a jogar um pouco mais. O que quero dizer com isso? O fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados onde deveriam estar, acabou que o nosso ataque foi um pouco anárquico. Acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto”

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Estrategia do Flamengo para a Partida

Apesar da vitória contundente, o Flamengo encontrou dificuldades na coesão entre defesa e ataque ao longo do confronto. A estratégia inicial visava tornar a equipe dominante em campo, pressionando constantemente o adversário. No entanto, o ritmo de jogo e a postura dos jogadores não atenderam às expectativas do técnico.

Publicidade

Filipe Luís destacou que algumas perdas de bola causaram um desajuste entre os setores da equipe, comprometendo a estrutura de ataque planejada. Jogadores que não atuam com frequência também enfrentaram dificuldades em se adaptar ao jogo fluido, intensificando a pressão em momentos cruciais.

Valores e Reflexões de Filipe Luís

Além dos aspectos técnicos, Filipe Luís ressaltou a importância dos valores fundamentais dentro e fora de campo. Ele comentou sobre a necessidade de entregar o seu máximo no futebol, associando o esforço nos treinos e jogos aos resultados alcançados. Valores pessoais e profissionais foram destacados como pilares em sua metodologia enquanto técnico.

O técnico do Flamengo enfatizou que o time joga por si e por seus torcedores, e que nenhuma partida seria “entregue” por qualquer motivo. A integridade e profissionalismo são traços marcantes de sua liderança, colocando esses princípios acima de qualquer resultado isolado.

O Futuro do Flamengo Sob a Liderança de Filipe Luís

O Flamengo está na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 69 pontos. Com a última partida do ano se aproximando contra o Vitória, o foco está na despedida de Gabigol, um dos ídolos do clube. Apesar da celebração planejada, o foco continuará sendo o jogo e a busca pela vitória.

Filipe Luís expressou satisfação com a evolução do grupo, destacando a competitividade interna como um fator crucial para o crescimento dos jogadores, tanto individualmente quanto em equipe. A capacidade do grupo de enfrentar competições disputadas continua sendo uma característica essencial.

Desafios e Perspectivas para 2024

Com a chegada de 2024, o Flamengo enfrenta o desafio de manter sua posição entre os melhores do futebol brasileiro. As expectativas são altas tanto para o time quanto para o treinador. O desenvolvimento contínuo, tanto tático quanto emocional, será vital para assegurar que o Flamengo continue a progredir sob a liderança decidida de Filipe Luís.

Essa trajetória ilustra não apenas a adaptação de Filipe Luís ao papel de técnico, mas também sua visão de um Flamengo em constante evolução, sempre buscando superar limites dentro e fora de campo.