O meio-campista João Kempes, de 17 anos, viveu um momento de forte emoção atuando pela equipe sub-20 do Inter no último sábado, 10. Filho de Everton Kempes, atacante que morreu em 2016 no trágico acidente aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense, ele atuou no empate em 0 a 0 da equipe colorada diante da Chape, em partida válida pela 5ª rodada da primeira fase da Copa Sul Sub-20.

“Quando entrei naquele campo, me deu uma nostalgia, me passou um filme, de tudo que eu e minha família passamos, me vieram vários sentimentos! Mas por outro lado um sentimento de muito orgulho, de hoje poder jogar nesse lugar onde por muito tempo eu vinha assistir jogos de uma pessoa muito especial, e hoje poder jogar onde ele jogou é uma sensação inexplicável”, afirmou João Kempes em post publicado no Instagram.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por João Kempes (@jgkempes_)

Everton Kempes estava no voo 2933 da LaMia, que caiu em solo colombiano, matando 71 pessoas, em 28 de novembro de 2016. O avião transportava a delegação da Chapecoense, que enfrentaria o Atlético Nacional, da Colômbia, na final da Copa Sul-Americana. Diante da tragédia, a Conmebol declarou a Chape como campeã daquela edição. Kempes tinha 34 anos e passagens por diversos clubes, incluindo Portuguesa e Ceará.

Além da lembrança do pai, Kempes conta com a retaguarda da mãe, Vanessa Oliveira, e do padrasto, Jonathan Oliveira (conhecido no futebol como Jô). Ex-atacante com passagens por Internacional, Juventude e pela própria Chapecoense, Jô participa ativamente da formação do garoto no esporte. A família não pôde ir a Chapecó devido a uma competição da irmã do atleta, mas acompanhou a estreia à distância.

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“Queríamos ir, mas não pudemos por causa de uma corrida já marcada da nossa filha. Ficamos com o coração apertado, mas o deixamos bem forte mentalmente para este momento único e sensível, para que pudesse atuar como tem feito ao longo dos anos”, disse Jonathan Oliveira em entrevista ao ge.