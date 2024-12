Everton Ribeiro revela ‘sonho’ em classificar o Bahia à Libertadores

O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim, e o Bahia enfrenta um desafio crucial para garantir uma vaga na Pré-Libertadores. O Tricolor de Aço joga contra o Atlético-GO na Arena Fonte Nova, e a equipe conta com o apoio da torcida para voltar à competição continental após mais de trinta anos.

Everton Ribeiro, capitão do Bahia, destacou a importância de superar o período de instabilidade e conquistar os três pontos essenciais na última rodada. O objetivo da equipe é terminar a temporada com uma classificação que recompense os esforços feitos em uma campanha cheia de altos e baixos.

“Nós sabemos que estamos devendo, principalmente em relação ao desempenho. O momento não é favorável para a gente, mas temos essa oportunidade. Tudo que construímos durante esse campeonato, jogos bons, jogos não tão bons, mas nos deu essa oportunidade de jogar em casa, diante da nossa torcida, tendo essa oportunidade de voltar à Libertadores depois de tanto tempo. Temos que encarar da melhor maneira possível. Esquecer esse momento e viver o jogo. Viver essa partida de forma única, com muito empenho, animação e focados para poder vencer e realizar esse sonho que está tão perto”

A Influência de Everton Ribeiro no Time

Desde sua chegada ao Bahia no início de 2024, vindo do Flamengo, Everton Ribeiro se tornou rapidamente um líder no clube. Ele enfatiza a importância de “viver o jogo” e se concentrar nos aspectos positivos para superar a pressão dessa partida decisiva. Para ele, é crucial tratar essa situação como uma chance de fazer história.

O capitão do Bahia entende que a pressão para conquistar uma vaga na Libertadores é parte do futebol em grandes clubes e observa a importância de canalizar essa pressão de maneira produtiva, ajudando os companheiros e focando totalmente na vitória.

Expectativas para a Partida Crucial

O apoio dos torcedores na Arena Fonte Nova tem sido uma motivação extra para o Bahia. Com cerca de 35 mil ingressos já vendidos, a expectativa é de uma atmosfera fervorosa, e Everton Ribeiro garantiu que o time está empenhado em atender às expectativas da torcida e encerrar a temporada em alta.

Além de vencer o Atlético-GO, o Bahia precisa acompanhar o resultado do jogo entre Cruzeiro e Juventude para garantir a vaga na Pré-Libertadores. A concentração total e a preparação intensa nos treinos focam em alcançar este objetivo.

Reflexões de Everton Ribeiro sobre a Temporada

Na sua primeira temporada pelo Bahia, Everton Ribeiro relatou um ano de aprendizado e adaptação. Ele experimentou sucessos e desafios, mas enfatizou a importância de concluir o ano conquistando a vaga na competição internacional. Comprometido junto à equipe, ele está dedicado a dar o máximo no último jogo do campeonato.

Atualmente na oitava posição da Série A, o Bahia precisa da vitória para garantir a qualificação para a fase preliminar da Libertadores. Independente do resultado final, a temporada será marcada pela resiliência e pelo espírito competitivo da equipe.

O Futuro do Bahia

O esforço para retornar à Libertadores é um marco significativo na história recente do Bahia. A vontade de atingir esse objetivo está clara tanto entre os jogadores quanto na equipe técnica. A partida contra o Atlético-GO será uma chance de mostrar o progresso do time e assegurar seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro.

Com um foco firme no desempenho em campo, todos no Bahia esperam que o trabalho árduo e a dedicação coletiva levem a um desfecho positivo na temporada. A presença constante dos torcedores será fundamental para superar o último desafio em busca do sonho de voltar à Libertadores.