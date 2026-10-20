A maneira como um treinador se expressa após uma partida pode revelar como ele enxerga seu papel nos resultados da equipe. Um estudo inédito analisou o discurso dos principais treinadores do futebol brasileiro e identificou Abel Ferreira, do Palmeiras, como o comandante com a maior proporção de referências à primeira pessoa do singular. Em sua fala nas entrevistas depois dos jogos, pronomes e verbos associados ao “eu” representam 60,7% das ocorrências analisadas, o maior índice da amostra.

Metodologia

O estudo realizado pelo Bolavip Brasil analisou a fala de 15 treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro em dez entrevistas coletivas realizadas depois de partidas ao longo da atual temporada. Foram um total de 150 entrevistas analisadas, dez de cada técnico, todas elas extraídas dos canais oficiais dos clubes no Youtube.

Técnicos que não contabilizaram dez entrevistas coletivas, ou porque não possuíam dez jogos à frente do clube ao fim da etapa de extração dos vídeos, como Tite, no Botafogo e Renato Gaúcho, no Grêmio, ou porque seus clubes não disponibilizaram essa amostragem mínima de coletivas no Youtube, não foram considerados. Ficaram fora: Tite, Renato Gaúcho, Eduardo Baptista, Marcão e Thiago Carpini.

Após a coleta das entrevistas, o estudo transcreveu as falas dos treinadores. Em seguida, utilizou linguagem de programação e inteligência artificial para identificar e contabilizar a incidência dos pronomes “eu” e “nós” e de verbos conjugados na primeira pessoa do singular e do plural.

Abel Ferreira destoa em falas mais coletivas, na média

Com 1.326 ocorrências de primeira pessoa do singular em um total de 2.184 registros, Abel Ferreira alcançou 60,7% no indicador de egocentrismo nas entrevistas. O resultado colocou o português em primeiro lugar, com uma vantagem de 8,6 pontos percentuais sobre Rafael Lacerda, da Chapecoense, segundo colocado, com 52,1%. Fernando Diniz, do Corinthians, apareceu na terceira posição, com 47,7%.

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Os números mostram que os cinco treinadores mais egocêntricos nas entrevistas apresentaram proporções superiores a 40% nas referências individuais consideradas pelo levantamento. No caso de Abel, as expressões relacionadas ao “eu” superam as referências ao “nós” por uma margem expressiva: 60,7% a 39,3%.

Abel Ferreira utiliza referências à primeira pessoa do singular em 60,7% das ocorrências analisadas, contra uma média de 36,5% entre os 15 treinadores da amostra considerada no levantamento. O índice do técnico do Palmeiras é 24,2 pontos percentuais superior à média, ou aproximadamente 66% maior.

Os cinco treinadores mais egocêntricos em entrevistas no futebol brasileiro:

1. Abel Ferreira (Palmeiras) — 60,71%

2. Rafael Lacerda (Chapecoense) — 52,09%

3. Fernando Diniz (Corinthians) — 47,72%

4. Leonardo Jardim (Flamengo) — 45,43%

5. Rogério Ceni (Bahia) — 41,05%

Domínguez, do Galo, é o mais ‘solidário’

O mesmo estudo apontou que Eduardo Domínguez, do Atlético-MG, e Fernando Seabra, do Coritiba, apareceram na liderança entre os profissionais que mais recorrem a referências à primeira pessoa do plural. Nos dois casos, as ocorrências associadas ao “nós”, em detrimento do “eu”, representam aproximadamente 77,6% do total analisado.

Eduardo Domínguez ocupa a primeira posição, com 77,64% de referências à primeira pessoa do plural. O treinador argentino aparece apenas 0,06 ponto percentual à frente de Fernando Seabra, que registra 77,58%.

Artur Jorge, do Cruzeiro, vem na terceira colocação, com 74,87%. Rafael Guanaes, do Mirassol, aparece em quarto, com 72,14%, enquanto Cuca, do Santos, fecha o grupo dos cinco primeiros, com 70,23%.

Os cinco treinadores com falas mais solidárias do futebol brasileiro:

1. Eduardo Domínguez (Atlético-MG) — 77,64%

2. Fernando Seabra (Coritiba) — 77,58%

3. Artur Jorge (Cruzeiro) — 74,87%

4. Rafael Guanaes (Mirassol) — 72,14%

5. Cuca (Santos) — 70,23%