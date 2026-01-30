Um momento na derrota do Vasco da Gama para o Mirassol na última quinta-feira, 29, repercutiu até mais que o resultado da partida. Durante a pausa para hidratação no primeiro tempo, logo após o alvinegro levar o empate no Maião, a transmissão do jogo flagrou cobranças fortes de Fernando Diniz direcionadas a seus jogadores, em especial o meia Nuno Moreira. O confronto terminou 2 a 1 para os mandantes.

O treinador afirmou que sua equipe se limitava a “chutões” (bolas longas) na partida, porque os meias, Nuno e Rojas, não se movimentavam e não “baixavam para jogar”. Diniz ainda citou que os jogadores reclamam desse estilo de jogo, quando o técnico do Vasco era Fábio Carille. Todo o discurso foi feito em um tom nada amistoso, com berros e o comandante ficando vermelho.

Em um momento do esporro, o português Nuno Moreira argumenta que não fez nada e Diniz responde da seguinte forma: “Você não fez nada mesmo. Nada! É para você fazer, é para você jogar. Não quer ganhar essa merda desse jogo”, finalizou.

Coletiva pós-jogo

Na entrevista coletiva após aderrota, Fernando Diniz foi perguntado sobre o tom da bronca nos jogadores durante a pausa para hidratação e respondeu que esse é o seu jeito.

“Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso, a minha maneira de cobrar os jogadores. Eu sou duro, mas sou amoroso, muito mais do que vocês (jornalistas) imaginam. Os jogadores suportam a cobrança e melhoram por conta disso, tanto que depois da cobrança o time melhorou”, respondeu o treinador.

Diniz ainda completou afirmando que: “Nunca levantei a voz para prejudicar um jogador na minha vida. Nunca! Eu não tenho maldade. Eu tenho vontade de ajudar os jogadores”.

Ao longo de sua carreira, Diniz, que é psicólogo de formação, já teve de tocar nesse assunto diversas vezes. Seu desentendimento mais famoso foi com o meia Tchê Tchê, durante a passagem pelo São Paulo.