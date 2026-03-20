Após quatro fases eliminatórias na Copa do Brasil, apenas 32 times seguem vivos na competição. De um lado, 12 equipes se classificaram na quarta fase; do outro, 20 clubes da Série A entram apenas nesta etapa do torneio. O sorteio da quinta fase acontece na próxima segunda-feira, 23, às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Na quinta fase da competição, os duelos são disputados em partidas de ida e volta. Os confrontos de ida devem acontecer entre os dias 22 e 23 de abril, enquanto os jogos de volta devem ser realizados nos dias 13 e 14 de maio.

Para o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, os 32 clubes serão separados em dois potes com 16 times em cada. A divisão, conforme relembrou o portal, é feita de acordo com a colocação de cada equipe no ranking nacional de clubes da CBF. No pote A, ficam os 16 melhores colocados, enquanto no B ficam os demais.

Potes do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil

POTE 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza*

Internacional

Bragantino

Santos

POTE 2

Vitória

Ceará*

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo

Paysandu*

Operário-PR*

Athletic*

Confiança*

Atlético-GO*

CRB*

Jacuipense*

Juventude*

Goiás*

Barra*

*Clubes classificados da quarta fase

Sorteio da quinta fase da Copa do Brasil

Data: 23/03/2026 (segunda-feira)

Horário: 14h (de Brasília)

Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro