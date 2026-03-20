Após quatro fases eliminatórias na Copa do Brasil, apenas 32 times seguem vivos na competição. De um lado, 12 equipes se classificaram na quarta fase; do outro, 20 clubes da Série A entram apenas nesta etapa do torneio. O sorteio da quinta fase acontece na próxima segunda-feira, 23, às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Na quinta fase da competição, os duelos são disputados em partidas de ida e volta. Os confrontos de ida devem acontecer entre os dias 22 e 23 de abril, enquanto os jogos de volta devem ser realizados nos dias 13 e 14 de maio.
Para o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, os 32 clubes serão separados em dois potes com 16 times em cada. A divisão, conforme relembrou o portal, é feita de acordo com a colocação de cada equipe no ranking nacional de clubes da CBF. No pote A, ficam os 16 melhores colocados, enquanto no B ficam os demais.
Potes do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil
POTE 1
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético-MG
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza*
- Internacional
- Bragantino
- Santos
POTE 2
- Vitória
- Ceará*
- Coritiba
- Mirassol
- Chapecoense
- Remo
- Paysandu*
- Operário-PR*
- Athletic*
- Confiança*
- Atlético-GO*
- CRB*
- Jacuipense*
- Juventude*
- Goiás*
- Barra*
*Clubes classificados da quarta fase
Sorteio da quinta fase da Copa do Brasil
Data: 23/03/2026 (segunda-feira)
Horário: 14h (de Brasília)
Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro