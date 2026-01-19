Alan Minda, Angelo Preciado e, agora, Mateo Cassierra. Esses são os jogadores que atuam fora das grandes cinco ligas na Europa e viraram alvos do Atlético Mineiro. Para este ano, a diretoria do Galo adotou uma estratégia ‘criativa’: contratar sul-americanos de times que não estão no alto escalão europeu.

Mateo Cassierra

Mateo Cassierra, por exemplo, é a mais nova contratação atleticana para a temporada. O atacante colombiano de 28 anos estava no Zenit, da Rússia, e, segundo o site UOL, viaja nesta terça-feira, 20, para realizar exames médicos e assinar com o Galo. Os valores da negociação não foram divulgados.

Pelo Zenit, Cassierra tem 127 partidas, com 49 gols e 23 assistências. Por lá, o atacante conquistou três Super Taça da Rússia, duas Premier Liga (campeonato russo) e uma Taça da Rússia.

Antes do time de São Petersburgo, o colombiano atuou em Portugal, Argentina, Holanda e Colômbia, onde defendeu as cores do Deportivo Cali, clube que o revelou.

Angelo Preciado

Antes de Cassierra, Angelo Preciado, 27 anos, foi a bola da vez. Nome importante da seleção equatoriana, o lateral-direito estava no Sparta Praga, da República Checa, e chega para assumir a posição no Galo, após a saída de Renzo Saravia. A duração do contrato é de quatro anos.