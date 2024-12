Cruzeiro x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir

O embate entre Cruzeiro e Palmeiras, agendado para quarta-feira (04/12) no estádio Mineirão, é crucial na fase final do Campeonato Brasileiro 2024. Enquanto o Palmeiras ainda alimenta a esperança de conquistar o tricampeonato consecutivo, cada partida é decisiva. Contudo, o time de Abel Ferreira precisa não apenas vencer seus jogos restantes, mas também torcer para um tropeço do líder atual, Botafogo.

Publicidade

O Mineirão será o cenário do duelo, porém estará sem os torcedores nas arquibancadas. De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o confronto acontecerá com portões fechados. Essa medida torna o ambiente mais carregado, concentrando totalmente a atenção nas táticas em campo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Assistir Cruzeiro x Palmeiras ao Vivo?

Os apaixonados por Cruzeiro e Palmeiras podem acompanhar o jogo ao vivo por diversas plataformas. No Brasil, a TV Globo transmitirá a partida em canal aberto para Minas Gerais e São Paulo, enquanto o SporTV e o Premiere farão a transmissão em canais fechados e por pay-per-view. O jogo começará às 21:30, horário de Brasília, no Mineirão.

Para os torcedores fora do Brasil, as opções de transmissão diferem conforme o país. Nos Estados Unidos e Canadá, o jogo estará disponível através do Fanatiz e Premiere, conforme os fusos horários locais.

Quem São os Desfalques de Cruzeiro e Palmeiras?

O Cruzeiro, sob o comando de Fernando Diniz, enfrenta dificuldades com desfalques significativos. Álvaro Barreal cumpre suspensão, enquanto Juan Dinenno, Matheus Henrique e Kaio Jorge estão lesionados e não participarão do jogo.

Publicidade

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Vital e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz.

Por sua vez, o Palmeiras também está desfalcado. Gustavo Gómez está suspenso após a partida contra o Botafogo, assim como o lateral-direito Marcos Rocha, que está em punição após expulsão. Esses desfalques representam um desafio estratégico para Abel Ferreira.

Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López e Estêvão.

Expectativas para o Desempenho do Cruzeiro Frente ao Palmeiras

Espera-se que o Palmeiras tenha uma presença dominante no confronto, principalmente devido à inconstância do Cruzeiro nas últimas partidas. Desde que Fernando Diniz assumiu, a equipe não conseguiu engatar uma sequência vitoriosa. Essa conjuntura, somada à necessidade do Palmeiras de acumular pontos, pode ditar o ritmo do jogo.

Diante de tantos elementos em jogo, o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras promete ser repleto de emoção e estratégia. A abordagem tática de ambos os treinadores será fundamental, e cada detalhe pode ser decisivo para o desfecho do Brasileirão 2024.