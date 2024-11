Criciúma x Corinthians: horário, escalações e onde assistir

O Criciúma se prepara para um importante duelo contra o Corinthians neste sábado, 30 de novembro de 2024, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado em Santa Catarina, onde a equipe anfitriã pretende manter seu bom desempenho como mandante, já que os ingressos já se esgotaram. Os torcedores estão prontos para criar uma atmosfera vibrante no estádio.

Publicidade

Embora o Criciúma seja o único time de Santa Catarina na primeira divisão, ele enfrenta uma série de seis jogos sem vencer. Em contraste, o Corinthians chega motivado por quatro vitórias nos últimos cinco confrontos, trazendo esperanças para seus seguidores.

Como Assistir Criciúma x Corinthians ao Vivo

Os fãs podem assistir à partida ao vivo pelo canal Premiere no Brasil. O jogo está marcado para as 19h30, horário de Brasília. Torcedores em outros países, como Estados Unidos, Canadá e Peru, também terão opções de streaming disponíveis. A expectativa é de um jogo eletrizante, considerando o momento dos times na competição.

Publicidade

Brasil: Premiere, 19h30 BRT

Premiere, 19h30 BRT Portugal: Canal 112, 22:30 PTC

Desafios e Desfalques das Equipes

O Criciúma enfrenta dificuldades devido a problemas físicos de alguns jogadores. O zagueiro Wilker Ángel, por exemplo, está em recuperação de lesão muscular e é dúvida para a partida. O técnico Cláudio Tencati precisará reorganizar o time para lidar com essas ausências.

Gustavo; Claudinho, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo), Rodrigo, Marcelo Hermes; Ronald, Newton, Barreto, Fellipe Mateus; Yannick Bolasie, Felipe Vizeu.

Por sua vez, o Corinthians, com Yuri Alberto em excelente fase — somando 11 gols no campeonato —, também enfrenta desfalques. A missão é manter sua posição como um dos melhores do Brasileirão, contando com estrelas como Memphis Depay para fortalecer o ataque.

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon, Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto.

Expectativas para Criciúma x Corinthians

O embate entre Criciúma e Corinthians promete ser repleto de emoção, com significativas implicações para o Brasileirão 2024. O Criciúma precisa superar sua má fase com o apoio de sua torcida e buscar os três pontos. Já o Corinthians visa explorar as fraquezas do rival e impor seu ritmo desde o início.

Publicidade

Será essencial para o Criciúma montar uma defesa sólida e aproveitar as poucas chances de ataque. O Corinthians, por outro lado, busca dominar as ações e aproveitar o momento favorável. Com grande expectativa para o confronto, espera-se um jogo memorável para os torcedores de ambos os lados.