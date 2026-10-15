O técnico Clarence Seedorf iniciou oficialmente a sua trajetória no Corinthians na última quarta-feira, 14. O treinador holandês esteve à frente de atividades em dois períodos no CT Joaquim Grava, em São Paulo, abrindo a preparação para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro.

Como foram os primeiros trabalhos no CT Joaquim Grava?

Seedorf comandou sessões nos períodos da manhã e da tarde nas instalações do centro de treinamento. Durante os trabalhos de campo, a nova comissão técnica priorizou exercícios táticos e posicionamento, marcando o retorno do profissional holandês à função de treinador em clubes de futebol.

Além das atividades com bola, o treinador promoveu conversas com o grupo de jogadores e reuniões de alinhamento com a diretoria. O foco inicial do trabalho consiste em reorganizar o setor defensivo e dar mais intensidade e dinâmica ao elenco alvinegro.

Quando será a estreia do treinador no Brasileirão?

A estreia oficial do técnico pelo time alvinegro está marcada para a próxima segunda-feira, 19, às 20h (horário de Brasília). Na ocasião, o Corinthians recebe o Vitória na Neo Química Arena.

A partida é considerada direta e fundamental para as pretensões do clube, que busca somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento da competição nacional.

Carregando imagem 4 fotos 01 / 04 Diretor de futebol Marcelo Paz com o técnico Clarence Seedorf (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)