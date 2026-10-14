A trajetória de Clarence Seedorf no comando técnico do Corinthians começou oficialmente nesta quarta-feira, 14. O treinador holandês esteve no CT Joaquim Grava para conduzir seus primeiros trabalhos com o elenco.

A principal ausência foi a do zagueiro Gabriel Paulista, que relatou dores musculares no adutor e permaneceu na parte interna das instalações para tratamento regenerativo.

Rotina em dois períodos e primeiros ajustes táticos

O primeiro turno de atividades do dia reuniu trabalhos técnicos com foco em posse de bola em espaço reduzido. Já no período da tarde, que teve parte liberada para acompanhamento da imprensa, os atletas participaram de aquecimento e de uma dinâmica recreativa antes de exercícios táticos.

Supervisionado diretamente por Seedorf e pelo auxiliar espanhol Pablo López Vidal, o grupo alvinegro treinou trocas de passes e saídas de bola defensivas, com o novo comandante interrompendo os lances para orientar posicionamento e movimentação.

O treinador holandês terá mais quatro dias de trabalho pela frente até o seu primeiro compromisso à beira do gramado. A estreia da nova comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira, 19, às 20h (de Brasília), diante do Vitória, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A missão imediata de Seedorf é encerrar a sequência negativa da equipe, que soma oito derrotas consecutivas no torneio nacional. Com 32 pontos conquistados, o time alvinegro ocupa a 16ª colocação na tabela, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.