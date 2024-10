Contra o Cuiabá, Corinthians pode ganhar até 3 posições

Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, 28, às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que será disputada na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, é chave para a luta contra o rebaixamento e pode marcar o início da recuperação de ambas as equipes.

O Timão, que ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, pode saltar três posições na tabela. Em caso de vitória, os comandados por Ramón Díaz chegam aos 35 pontos, deixando para trás Juventude, Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense, que têm 34.

No entanto, qualquer resultado que não o triunfo complicaria ainda mais a vida do Corinthians. Um empate ou uma derrota mantêm o Alvinegro na 18ª colocação, mantendo a situação complicada na briga contra o rebaixamento.

O Corinthians, além de tudo, enfrentará o arquirrival Palmeiras na próxima semana. A depender do resultado diante do Dourado, a partida pode de fato virar a chave, mas também tem a possibilidade de afundar de vez a situação.

Já do lado do Cuiabá, o encontro com o Timão pode representar o início da recuperação. Na 19ª colocação com 27 pontos, o clube mato-grossense vive momento delicado, mas enxerga como luz no fim do túnel o confronto.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do pay-per-view Premiere. Além disso, a partida que acontece às 19h (de Brasília) poderá ser acompanhada lance a lance em PLACAR.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral, Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; Raniele, Charles, Carillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

A sequência dos times do Z-4

Red Bull Bragantino: Cuiabá (casa), Atlético Goianiense (fora), São Paulo (casa), Internacional (fora), Cruzeiro (casa), Athletico Paranaense (fora) e Criciúma (casa).

Juventude: Fortaleza (casa), Bahia (casa), Grêmio (fora), Cuiabá (casa), Atlético Mineiro (fora), São Paulo (fora) e Cruzeiro (casa).

Fluminense: Grêmio (casa), Internacional (fora), Fortaleza (casa), Criciúma (casa), Athletico Paranaense (fora), Cuiabá (casa) e Palmeiras (fora).

Vitória: Athletico Paranaense (fora), Corinthians (casa), Criciúma (fora), Botafogo (fora), Fortaleza (casa), Grêmio (casa) e Flamengo (fora).

Corinthians: Cuiabá (fora), Palmeiras (casa), Vitória (fora), Cruzeiro (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).

Athletico Paranaense: Vitória (casa), São Paulo (fora), Atlético Goianiense (casa), Bahia (fora), Fluminense (casa), Red Bull Bragantino (casa) e Atlético Mineiro (fora).

Cuiabá: Red Bull Bragantino (fora), Botafogo (fora), Flamengo (casa), Juventude (fora), Bahia (casa), Fluminense (fora) e Vasco (casa).

Atlético Goianiense: Atlético Mineiro (casa), Red Bull Bragantino (casa), Athletico Paranaense (fora), Palmeiras (casa), Vasco (fora), Fortaleza (casa) e Bahia (fora).