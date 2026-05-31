O Palmeiras provou por que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (31), no Allianz Parque, a equipe paulista superou a expulsão de Allan ainda no primeiro tempo para vencer a Chapecoense por 1 a 0, em duelo válido pela 18ª rodada. O gol de Paulinho e um pênalti desperdiçado por Bolasie no último lance garantiram a festa alviverde antes da pausa para a Copa do Mundo.
Controle alviverde e expulsão que mudou o roteiro
O confronto começou com o roteiro esperado: o líder pressionando o lanterna. Mesmo recheado de desfalques por conta das convocações para o Mundial, o time da casa ditou o ritmo. Luighi quase abriu o placar aos 5 minutos, parando em grande defesa do goleiro Anderson. A equipe catarinense tentava responder em estocadas rápidas, exigindo intervenções seguras de Marcelo Lomba, principalmente em cabeçada de Bolasie.
No entanto, a dinâmica da partida sofreu um abalo aos 42 minutos. Allan entrou de forma dura em Giovanni Augusto, o VAR foi acionado e o volante palmeirense recebeu o cartão vermelho direto, deixando os mandantes com um homem a menos para toda a segunda etapa.
Estrela de Abel brilha com Paulinho
Na volta do intervalo, esperava-se uma postura mais agressiva da Chapecoense, mas o Palmeiras demonstrou maturidade. Mesmo em desvantagem numérica, a equipe de Abel Ferreira manteve a posse de bola e o controle territorial.
Aos 12 minutos, o treinador português sacou Luighi para a entrada de Paulinho. A alteração surtiu efeito imediato. Aos 20 minutos, Felipe Anderson achou um belo passe em profundidade para o atacante, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro para inaugurar o marcador, repetindo a dose de gols após ter marcado contra o Flamengo na rodada anterior.
Drama, VAR e alívio no apito final
A reta final do jogo se transformou em um verdadeiro teste para cardíacos, com a arbitragem concedendo longos acréscimos. Aos 50 minutos, a Chapecoense chegou a balançar as redes com Ítalo, mas o lance foi anulado após revisão do árbitro de vídeo, que flagrou falta de Neto Pessoa na origem da jogada.
O drama palmeirense, contudo, não havia acabado. Aos 57 minutos de acréscimo, o VAR chamou novamente a atenção do árbitro de campo para uma falta de Khellven em Neto Pessoa dentro da área. Pênalti confirmado. Aos 63 minutos do segundo tempo, Bolasie partiu para a cobrança que garantiria o empate, mas carimbou o travessão, selando a vitória heroica dos donos da casa.
Com o resultado, o Palmeiras chega aos 41 pontos, mantendo sete de vantagem na liderança do campeonato. Já a Chapecoense amarga a lanterna com apenas nove pontos. As equipes agora entram em recesso devido à Copa do Mundo, com o torneio retornando apenas no dia 22 de julho.