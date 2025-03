Clubes pedem adiamento de jogos no Brasileirão por conta do Mundial

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras enviaram nesta sexta-feira, 21, um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pedindo o adiamento de suas respectivas partidas válidas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A alegação dos clubes é que a programação de jogos, prevista para os dias 11 e 12 de junho, prejudicaria a logística e preparação traçada para a disputa do novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. A intenção das agremiações é viajar já durante a Data Fifa, entre 2 e 10 de junho.

Na ocasião, o Botafogo e Fluminense receberão Mirassol e Ceará, respectivamente, ambos no Rio de Janeiro, o Palmeiras encara o Juventude, em São Paulo, enquanto o Flamengo precisará viajar até Recife para enfrentar o Sport. A entidade ainda não se pronunciou sobre a solicitação.

Publicidade

Palmeiras e Botafogo são os dois primeiros representantes do país a estrear na competição, ambos no dia 15. A equipe paulista enfrentará o Porto-POR, em Nova Jersey, e o Glorioso o Seattle Sounders-EUA, em Seattle.

O Rubro-Negro, por sua vez, joga um dia depois, 16, contra o Espérance-TUN, na Filadélfia. O Flu, por fim, entra em campo pela primeira vez no dia 17 contra o Borussia Dortmund-ALE, também em Nova Jersey.

Novidades

O Club León, que estava no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, foi excluído da competição pela Fifa nesta sexta, 21. O fato de o clube mexicano pertencer ao mesmo dono do compatriota Pachuca, que também está no torneio, fere o regulamento do torneio.

Publicidade

A Alajuelense e o Herediano, ambos da Costa Rica, e o América, do México, surgem como principais candidatos a ocupar a vaga, que deve ficar com um clube da Concacaf. O novo time a ser anunciado ocupará o grupo D, ao lado de Flamengo, Chelsea e o Espérance, da Tunísia.

Caso o ranking da Concacaf seja levado em conta, o América, dirigido pelo brasileiro André Jardine, seria o candidato natural a ficar com a vaga, por ser o terceiro do ranking da Concacaf, atrás de Monterrey e León, que já estão classificados. Já o Alajuelense, da Costa Rica, pleiteia de uma vaga por ser o atual campeão da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para a Copa dos Campeões da Concacaf. Já o primeiro time que não é de Estados Unidos ou México no ranking é o Herediano, também da Costa Rica, que também poderia pleitear a vaga. Para o Mundial de Clubes de 2025, a Fifa adotou critérios rigorosos de escolha entre 32 equipes. Um máximo de dois clubes por país é permitido, com exceções, como o Brasil, que terá quatro times devido a conquistas na Libertadores. Na Concacaf, uma vaga é destinada ao clube melhor classificado fora dos Estados Unidos e México. Atualmente, o Alajuelense, em 15º na lista geral, liderando essa classificação. Detalhes do novo Mundial Datas: 15 de junho a 13 de julho de 2025 Formato: oito grupos com quatro times cada, com jogos em turno único. A partir das oitavas de final, as partidas serão únicas, com prorrogação e pênaltis em caso de empate. Não haverá disputa de terceiro lugar. Sedes: Los Angeles, Seattle, Miami, Orlando (com dois estádios), Atlanta, Charlotte, Nasvhille, Cincinatti, Washington, Philadelphia e Nova York. Os participantes América do Sul (Conmebol) Fluminense (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

River Plate (Argentina)

Botafogo ou Atlético Mineiro – campeão da Libertadores de 2024 América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

Pachuca (México)

Inter Miami (EUA)

(clube a definir) Europa (Uefa) Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Juventus (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

Paris Saint-Germain (França)

Red Bull Salzburg (Áustria)

Benfica (Portugal)

Porto (Portugal) Ásia (AFC)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Ulsan (Coreia do Sul) África (CAF)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

ES Tunis (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul) Oceania (OFC)

Auckland City (Nova Zelândia)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.