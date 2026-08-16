A Arena Condá foi palco de um confronto eletrizante na manhã deste domingo, 16. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Bahia protagonizaram um duelo de reviravoltas que terminou empatado em 3 a 3. O Tricolor baiano esteve à frente do placar em três oportunidades, mas a equipe catarinense, guiada por uma atuação inspirada de Giovanni Augusto, mostrou resiliência para buscar a igualdade em todas elas.
Vantagem tricolor e resposta imediata
O jogo começou tenso, refletindo as necessidades opostas das equipes na tabela. O Bahia abriu o placar aos 13 minutos, quando Véliz cobrou pênalti rasteiro, contando com a sorte após a bola bater nas pernas do goleiro Anderson antes de entrar. Foi o primeiro gol do argentino pelo clube. A resposta da Chapecoense não demorou. Aos 18, Marcinho iniciou a jogada que terminou em cruzamento de Yago Felipe para Giovanni Augusto, que dominou e bateu no canto para empatar.
Quando a primeira etapa parecia definida, um balde de água fria para os donos da casa: aos 41 minutos, após cruzamento de Erick Pulga, o zagueiro Kauan Faria tentou cortar e marcou contra, recolocando os visitantes em vantagem.
Lá e cá: chuva de gols na etapa final
O roteiro de persistência catarinense se repetiu logo na volta do intervalo. Aos quatro minutos da etapa final, Giovanni Augusto serviu Marcinho, que tirou a marcação e soltou uma bomba cruzada para fazer 2 a 2. O Bahia, precisando da vitória para brigar por vaga na pré-Libertadores, voltou a pressionar e encontrou o terceiro gol aos 20 minutos. Após jogada pela esquerda, a bola sobrou para Acevedo, que emendou um belo chute de primeira, sem chances para Anderson.
Contudo, a estrela de Giovanni Augusto brilhou mais uma vez. Aos 27 minutos, o camisa 10 cruzou na medida para Túlio Eduardo, que havia acabado de entrar, testar firme e decretar o 3 a 3.
Situação na tabela
Nos minutos finais, a partida ficou completamente aberta, com ambas as equipes buscando o quarto gol, mas o placar permaneceu inalterado. O resultado mantém a Chapecoense na lanterna da Série A, ainda muito distante de deixar a zona de rebaixamento. Já o Bahia, que buscava ultrapassar o Cruzeiro na tabela, amarga o quinto empate consecutivo na competição, frustrando os planos de consolidação na parte de cima da classificação.