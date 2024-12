Brasileirão pode ter melhor vice-campeão da era pontos corridos, veja lista

Desde a introdução do formato de pontos corridos no Campeonato Brasileiro em 2003, a competição se tornou uma das ligas de futebol mais emocionantes do mundo. Com 20 equipes disputando o título a partir de 2006, o campeonato tem gerado intensas batalhas entre os clubes participantes. Algumas edições chamaram a atenção pelas atuações notáveis dos vice-campeões, que muitas vezes se aproximaram dos feitos dos campeões.

Publicidade

Um marco significativo ocorreu em 2019, quando o Santos, sob a liderança do técnico argentino Jorge Sampaoli, acumulou 74 pontos, classificando-se como o melhor vice-campeão na época. O Flamengo, porém, superou esse desempenho ao conquistar o título com 90 pontos. Este cenário nos convida a analisar como os vice-campeões desempenharam ao longo das edições nesse formato.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual foi a maior campanha de um vice-campeão no Brasileirão?

Até 2019, o Santos detinha o recorde de maior pontuação para um vice-campeão. Contudo, em 2023, o Botafogo competia com 76 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras, com 73 pontos, nas rodadas finais. Dependendo dos resultados finais, essa configuração poderia redefinir a posição histórica dos vice-campeões. Uma possível vitória do Palmeiras, combinada com um tropeço do Botafogo, poderia resultar em um novo recorde.

Vice-campeões notáveis na era dos pontos corridos

2006: Internacional — 69 pontos

— 69 pontos 2007: Santos — 62 pontos

— 62 pontos 2008: Grêmio — 72 pontos

— 72 pontos 2009: Internacional — 65 pontos

— 65 pontos 2010: Cruzeiro — 69 pontos

— 69 pontos 2011: Vasco — 69 pontos

— 69 pontos 2012: Atlético-MG — 72 pontos

— 72 pontos 2013: Grêmio — 65 pontos

— 65 pontos 2014: São Paulo — 70 pontos

— 70 pontos 2015: Atlético-MG — 69 pontos

— 69 pontos 2016: Santos — 71 pontos

— 71 pontos 2017: Palmeiras — 63 pontos

— 63 pontos 2018: Flamengo — 72 pontos

— 72 pontos 2019: Santos — 74 pontos

— 74 pontos 2020: Internacional — 70 pontos

— 70 pontos 2021: Flamengo — 71 pontos

— 71 pontos 2022: Internacional — 73 pontos

— 73 pontos 2023: Grêmio — 68 pontos

A Competitividade do Campeonato Brasileiro através dos Vices

A variabilidade na pontuação dos vice-campeões ao longo dos anos reflete a alta competitividade do Campeonato Brasileiro. Esta diferença na pontuação não apenas demonstra as disputas intensas pelo topo, mas também evidencia a evolução contínua dos clubes brasileiros. Desempenhos como os do Santos em 2019 e do Internacional em 2022 sublinham a qualidade do futebol nessas temporadas.

O Futuro dos Vice-Campeões no Brasileirão

Dada a crescente competição entre os clubes, é esperado que as futuras edições do Brasileirão continuem a oferecer disputas acirradas. A diversidade de equipes fortes na liga sugere que novos recordes podem ser atingidos pelos vice-campeões, evidenciando o dinamismo do futebol brasileiro. Com a evolução das estratégias de jogo e da gestão dos clubes, certamente o campeonato seguirá proporcionando histórias emocionantes na corrida pelo título.