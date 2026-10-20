O Red Bull Bragantino retomou os treinos nesta terça-feira, 20, com foco no duelo contra o Palmeiras pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade marcou a reapresentação do grupo após o empate em 1 a 1 com o Remo, em Belém. O confronto estadual está marcado para sábado, 24, às 18h30, na Arena Barueri.

A comissão técnica não poderá contar com o volante Eric Ramires. O meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior e cumprirá suspensão automática no fim de semana.

Além da baixa no meio de campo, o Bragantino monitora duas situações clínicas antes do clássico: o meia Rodriguinho, que trata dores no joelho, e o atacante Henry Mosquera, com trauma no pé.

A presença dos dois depende da evolução nos treinamentos ao longo da semana. Já o atacante Davi Gomes, recém-operado do joelho, segue em recuperação e permanece vetado.

Como foi a reapresentação e qual o panorama na tabela?

Na atividade desta terça-feira, os atletas que atuaram por pelo menos 45 minutos no Pará realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais integrantes do elenco foram a campo para atividades técnicas com bola.

Com o ponto somado longe de seus domínios, a equipe de Bragança Paulista atingiu 41 pontos em 31 jogos, sustentando a décima colocação da Série A.