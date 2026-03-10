O maior clássico do Nordeste agita a noite desta quarta-feira, 11. O Bahia e o Vitória medem forças a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente rivais em momentos distintos neste início de competição nacional.

O Ba-Vi é cercado de grande expectativa, marcando o reencontro dos rivais pelo Brasileirão logo após a recente final do Campeonato Baiano, disputada no último sábado, 7.

Bahia busca consolidação no G-4

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Esquadrão de Aço vive um excelente momento. Invicto no torneio, o time ocupa a 4ª colocação com sete pontos conquistados, fruto de dois triunfos e um empate em três jogos. Jogando diante de sua torcida, a equipe tricolor tenta manter a boa sequência para se firmar no pelotão de elite da Série A e reforçar sua candidatura a uma vaga direta na próxima Libertadores.

Vitória tenta afastar a crise

Do outro lado, o Leão da Barra chega pressionado. A equipe dirigida por Jair Ventura amarga a 15ª posição, com apenas três pontos somados, fruto de uma vitória e duas derrotas. Vindo de dois reveses consecutivos no Brasileirão, o rubro-negro baiano enxerga no clássico a oportunidade perfeita para uma virada de chave. Vencer o maior rival fora de casa seria o impulso moral necessário para afastar a crise, ganhar confiança e se distanciar da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao clássico Ba-Vi

O aguardado confronto baiano terá transmissão ao vivo pelo canal pay-per-view Premiere e pelo serviço de streaming Globoplay.