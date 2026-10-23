O Bahia encerrou nesta sexta-feira, 23, a preparação tática para enfrentar o Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. O confronto direto será disputado na Vila Belmiro, com ambas as equipes tentando se aproximar da zona de classificação à próxima Libertadores.

O meio-campista Jean Lucas cumpre suspensão automática e está fora da partida, assim como o lateral direito Román Gómez. No departamento médico, o goleiro Léo Vieira segue em recuperação física e não viaja com o elenco. Para a vaga no meio de campo, Erick surge como principal opção ao lado de Nicolás Acevedo e Rodrigo Nestor.

No miolo de zaga, a dúvida de Rogério Ceni fica entre manter o espanhol Marco Moreno ou promover o retorno de Kanu para formar dupla ao lado de David Duarte. No ataque, a tendência é a manutenção de Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

O clube baiano ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 49 pontos em 31 partidas disputadas. O time paulista vem logo atrás na tabela, na oitava posição, com 45 pontos.