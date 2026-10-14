O Bahia abriu as inscrições para a nova edição do concurso de criação da camisa do Sócio Esquadrão de 2027. Presente no calendário tricolor desde 2018, o projeto convida os torcedores a desenharem o uniforme exclusivo que será entregue aos associados durante a temporada de 2027.

O período de envio das propostas começou na última segunda-feira, dia 13, e segue aberto até o dia 21 de outubro. Para participar, os interessados devem submeter suas criações seguindo os critérios estipulados pela diretoria.

Nesta edição, a agremiação definiu o conceito “Fonte de Memórias”. A proposta propõe uma homenagem direta à Arena Fonte Nova, palco histórico de glórias e da trajetória do clube de Salvador.

De acordo com as regras estabelecidas, os candidatos precisam obrigatoriamente desenvolver os modelos a partir do mockup oficial disponibilizado pelo clube, aplicando os elementos gráficos e selos previstos no regulamento.

Como funcionam a seleção e a votação?

A definição da camisa vencedora será realizada em duas fases. Na primeira etapa, uma comissão técnica interna do clube fará uma triagem entre os projetos enviados para selecionar até cinco finalistas.

Em seguida, os uniformes classificados serão submetidos a uma votação popular aberta à torcida. O modelo que receber a maioria dos votos será oficializado como o manto exclusivo do programa Sócio Esquadrão para 2027.