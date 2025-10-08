Atlético-MG x Sport: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Galo busca recuperação em casa contra o lanterna Leão da Ilha em duelo pela parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Em um confronto direto na parte de baixo da tabela, Atlético-MG e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, 8, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025. A partida acontece às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e é crucial para as duas equipes, que lutam desesperadamente para se afastar da crise e da zona de rebaixamento.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Duelo de desesperados no Brasileirão

Atuando em casa, o Atlético-MG entra em campo sob forte pressão. Ocupando a 15ª posição com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas), o time comandado por Jorge Sampaoli está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Vindo de uma dura derrota por 3 a 0 para o Fluminense, uma vitória contra o lanterna é tratada como obrigação para aliviar a tensão e iniciar uma recuperação.

A situação do Sport é ainda mais dramática. Na 20ª e última colocação com apenas 16 pontos, o Leão da Ilha tem a pior campanha da Série A, com duas vitórias, dez empates e treze derrotas. Segundo projeções matemáticas, a equipe comandada por Daniel Paulista tem 97,3% de chance de rebaixamento. Apesar do cenário desolador, o time chega com um leve ânimo após empatar com o Cruzeiro, terceiro colocado, na última rodada.

Desfalques e prováveis escalações

O técnico Jorge Sampaoli enfrenta muitos problemas para montar o Galo, com um total de oito desfalques. Os zagueiros Júnior Alonso e Iván Román, e o meio-campista Alan Franco, estão servindo suas respectivas seleções na Data Fifa. Além deles, cinco jogadores estão no departamento médico: Alexsander, Júnior Santos, Tomás Cuello, Caio Maia e Patrick. A boa notícia é o retorno do zagueiro Lyanco, que cumpriu suspensão.

No Sport, o técnico Daniel Paulista conta com o retorno do lateral-direito Matheus Alexandre, que estava suspenso. Por outro lado, o meia Lucas Lima, com uma lesão muscular, segue como dúvida para o confronto.

Provável Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera (Gabriel Menino) e Guilherme Arana; Bernard e Hulk.

Provável Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik.

Onde assistir e arbitragem

A partida terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere (pay-per-view). A arbitragem ficará a cargo de Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.