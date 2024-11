Atlético-MG x Botafogo: horário, escalações e onde assistir

Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão na 34ª rodada do Brasileirão em um cenário desafiador, marcado por problemas administrativos e desfalques nas equipes. O jogo será no estádio Independência, em Belo Horizonte, com portões fechados, o que adiciona um elemento crucial para as duas equipes, dada sua situação na tabela e a tradicional rivalidade entre elas.

Apesar da interdição da Arena MRV após eventos na final da Copa do Brasil, o Atlético-MG está focado em superar questões extracampo e buscar uma vitória crucial em seu território. A ausência de torcida é um revés, mas o time está comprometido em exibir um bom futebol.

Como assistir Atlético-MG vs Botafogo?

A partida terá transmissão ao vivo em várias plataformas. No Brasil, pode-se assistir através da Rede Globo, Sportv e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Histórico: Quem tem a vantagem?

Historicamente, o Botafogo está à frente com 36 vitórias contra 27 do Atlético-MG, além de 20 empates. Este retrospecto adiciona emoção à partida, já que as equipes buscam reafirmar sua competitividade nacional. Este 84º encontro promete enriquecer ainda mais essa rivalidade.

Desfalques no Jogo

O Atlético-MG terá que lidar com a ausência de Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, todos em ação por suas seleções nacionais. Além disso, Guilherme Arana e Cadu estão lesionados, com Zaracho como dúvida. O Botafogo, sem problemas de lesões ou suspensões, terá que lidar com a falta de jogadores devido à Data Fifa, incluindo Thiago Almada, Alex Telles, e Savarino.

Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Deyverson, Hulk.

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Eduardo; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares.

A Importância do Confronto para o Brasileirão 2024

Além do contexto histórico, a partida tem implicações significativas na classificação, testando as capacidades de Atlético-MG e Botafogo em um momento crucial da temporada. Com estratégias ajustadas devido aos desfalques, os times prometem uma intensa batalha pela vitória.