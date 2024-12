Atlético MG é o lanterna do Brasileirão no recorte recente

A temporada 2024 tem sido especialmente desafiadora para o Atlético, refletindo um período de instabilidade e dificuldade para o clube. Os resultados recentes no Campeonato Brasileiro mostram um desempenho aquém do esperado, com o time passando por um longo período sem vitórias. Além disso, os vice-campeonatos na Copa do Brasil e na Libertadores destacam essa fase adversa.

Publicidade

Nas últimas dez rodadas do Brasileirão, o Atlético somou cinco empates e cinco derrotas. Esse retrospecto negativo coloca o clube em uma situação desconfortável na tabela, especialmente nas rodadas finais do campeonato. O desempenho de apenas 16,6% nesse período agrava a situação da equipe na Série A.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual foi o Desempenho do Atlético nas Rodadas Finais?

A sequência negativa iniciou com a derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no final de setembro. Desde então, o Galo teve dificuldades para encontrar um ritmo de vitórias, registrando apenas empates e derrotas. Jogos contra equipes como Vitória, Fortaleza e Internacional se tornaram desafios que o time não conseguiu superar. Derrotas recentes para Juventus e Vasco apenas destacaram a crise enfrentada pelo clube.

Curiosamente, o Atlético disputou jogos atrasados, como a vitória sobre o Grêmio, que mostrou momentos de destaque. No entanto, a derrota subsequente para o Athletico-PR deixou evidente que estes momentos de sucesso não foram suficientes para mudar o rumo do time nesta temporada.

Impacto na Direção Técnica do Clube

O desempenho ruim nos últimos jogos foi decisivo para a decisão entre a diretoria do Atlético e o técnico Gabriel Milito em encerrar a parceria. A derrota para o Vasco parece ter sido o ponto final para Milito, cuja liderança durou cerca de oito meses sem alcançar o sucesso esperado. Com essa mudança, o Atlético busca encerrar a temporada de forma digna e preparar o terreno para um futuro melhor.

Publicidade

Expectativas para o Último Jogo da Temporada

O Atlético se prepara para encerrar a temporada enfrentando o Athletico-PR na Arena MRV. Este confronto será uma oportunidade final para o time buscar uma vitória e finalizar o campeonato de maneira mais positiva. Espera-se que o jogo aconteça com portões fechados, o que pode influenciar o ânimo e a preparação do elenco.

Este último jogo não apenas marcará o fim de uma temporada desafiadora, mas também poderá servir como ponto de partida para uma nova fase no clube. A expectativa é sobre como o Atlético irá se reorganizar e planejar a próxima temporada, aprendendo com as dificuldades de 2024.