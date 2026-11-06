O Athletico-PR comunicou nesta sexta-feira, 6, que identificou o homem suspeito de cometer atos racistas contra atletas do Vasco. O caso ocorreu na Arena da Baixada logo após a vitória da equipe carioca por 3 a 1, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como ocorreu o caso de racismo contra atletas do Vasco

Imagens divulgadas nas redes sociais registraram o momento em que um indivíduo posicionado no setor mandante imitou macacos em direção aos atletas vascaínos, que celebravam o triunfo com os torcedores visitantes. A diretoria rubro-negra utilizou o sistema de monitoramento do estádio para viabilizar a identificação.

Em comunicado, o clube paranaense repudiou as manifestações discriminatórias e registrou boletim de ocorrência na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), repassando as informações aos órgãos policiais para as providências legais.

Quais são os desdobramentos do caso no STJD?

Na esfera esportiva, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) formalizou denúncia contra a equipe rubro-negra por infração ao artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, referente a atos discriminatórios.

O julgamento foi pautado pela 5ª Comissão Disciplinar do tribunal para a próxima segunda-feira, dia 9. Caso seja condenado, o Athletico-PR pode ser punido com multa financeira e perda de mandos de campo na sequência da competição nacional.