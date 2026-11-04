O Athletico-PR recebe o Vasco nesta quarta-feira, 4, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer no torneio para voltar a se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados.

O Furacão ocupa atualmente a 5ª posição, com 54 pontos. A equipe está empatada em pontos, número de vitórias e saldo de gols com o Fluminense, que é o 4º colocado. O tricolor carioca leva vantagem nos gols marcados, 52 contra 50. O time carioca enfrenta o Vitória, em Salvador.

Retornos confirmados no sistema defensivo

Para o confronto em casa, o técnico Odair Hellmann conta com as voltas do lateral-direito Gilberto e do volante Jadson, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A recomposição dos titulares busca conferir maior solidez defensiva à equipe, que vinha sofrendo com jogadas de bola aérea e transições rápidas nas partidas mais recentes da competição nacional.

Ajustes e opções para o setor ofensivo

Além das alterações no setor de marcação, a comissão técnica realizou testes com variações táticas no ataque rubro-negro durante a preparação. A meta do treinador é qualificar a criação de oportunidades e aumentar o índice de conversão ofensiva nesta reta decisiva do campeonato, somando três pontos importantes diante da torcida para manter vivo o objetivo de retornar ao G-4 da tabela de classificação.