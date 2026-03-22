O Athletico-PR fez valer o fator casa e derrotou o Coritiba por 2 a 0 na tarde deste domingo (22), na Arena da Baixada. Em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Furacão dominou as ações do histórico 400º clássico Athletiba, quebrou um jejum de vitórias contra o rival que durava desde 2023 e freou o embalo do Coxa, que vinha de três triunfos consecutivos na competição.

Velocidade e o primeiro gol de Dudu

A partida começou com o time mandante ditando o ritmo e explorando as jogadas pelas pontas. O Coritiba, que ostentava uma invencibilidade como visitante na Série A, encontrou dificuldades para encaixar a marcação e sair em transição. A superioridade rubro-negra se transformou em vantagem no placar aos 22 minutos. Em uma jogada de pura explosão, Julimar engatou a quinta marcha pela esquerda, invadiu a área, freou diante da marcação e rolou para trás. Dudu chegou batendo firme, fora do alcance do goleiro Pedro Rangel, para marcar seu primeiro gol com a camisa do Furacão.

Golpe de misericórdia na bola parada

Na volta para o segundo tempo, o panorama não se alterou. O Athletico continuou perigoso e não demorou a ampliar o marcador. Aos 10 minutos da etapa final, a bola parada provou ser uma arma letal. Esquivel cobrou falta para o bolo na grande área, Benavides ajeitou de cabeça para o meio e o atacante colombiano Viveros apareceu com oportunismo para empurrar para o fundo das redes, anotando seu terceiro gol no Brasileirão e encaminhando a vitória mandante.

Desespero alviverde e expulsão no apagar das luzes

Com a desvantagem de dois gols, o técnico Fernando Seabra tentou lançar o Coritiba ao ataque com as entradas de Lavega, Keno e Felipe Jonatan. No entanto, a equipe esbarrou em uma defesa athleticana bem postada e na falta de criatividade no meio-campo. O clima de frustração dos visitantes culminou nos acréscimos. Aos 49 minutos, após revisão do VAR, o zagueiro Maicon foi expulso por acertar uma cotovelada em Portilla fora da disputa de bola, encerrando a tarde melancólica do Coxa.

Com o resultado, o Athletico-PR chega aos 13 pontos, igualando a pontuação do próprio Coritiba na tabela de classificação e ganhando moral para a sequência da temporada, enquanto o rival amarga sua primeira derrota no clássico em três anos e perde a chance de encostar nos líderes do torneio.

Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: