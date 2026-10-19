O atacante Kevin Viveros vive momento de afirmação com a camisa do Athletico-PR na temporada de 2026. Com boas atuações no setor ofensivo, o jogador colombiano consolidou sua vaga na equipe titular e se tornou uma das referências do ataque da equipe paranaense.

Qual é o momento do atacante no setor ofensivo?

Ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro Série A, Viveros garantiu regularidade tática e presença de área constante. O atleta assumiu protagonismo em partidas importantes, demonstrando entrosamento com os companheiros e oferecendo profundidade e intensidade ao esquema de jogo do Furacão.

Como o clube planeja a situação contratual?

O rendimento positivo atraiu sondagens e despertou a atenção do mercado esportivo nacional e internacional. Ciente da exposição de seu atleta, a diretoria rubro-negra acompanha de perto as movimentações de bastidores para evitar o assédio de outros clubes e garantir segurança ao elenco.

A cúpula do clube paranaense trabalha no planejamento a médio e longo prazo, estudando os termos para uma extensão do vínculo. O objetivo principal do departamento de futebol é valorizar o atleta internamente e manter a base competitiva para as próximas competições do calendário.