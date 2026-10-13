O Athletico-PR goleou a Chapecoense por 4 a 1 na segunda-feira, dia 12, fora de casa e retomou a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. A vitória consolida a boa fase vivida pelo Furacão, que faz temporada de briga pelo G4 desde o início do torneio.

A chegou aos 53 pontos e abriu cinco pontos de vantagem para o Cruzeiro, atual 6º colocado e primeira equipe fora da zona de classificação à Libertadores neste momento.

Desde o retorno do calendário nacional, após a Copa do Mundo, o Athletico-PR tem apenas uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro. São 12 partidas, seis vitórias e cinco empates. O único tropeço aconteceu diante do Cruzeiro, fora de casa.

Na Copa do Brasil, uma goleada sofrida pelo Vitória, que causou a eliminação nas oitavas de final, colocou em dúvida se o time teria a sequência do primeiro semestre, mas os jogos seguintes reforçaram o bom trabalho de Odair Hellmann desde que assumiu a quipe na segunda divisão.

Da Série B para o G4

A atual fase do Athletico-PR surpreende também pelo fato do Furacão ter conseguido se estabelecer nas primeiras posições justamente na temporada de retorno à Série A do Brasileirão. Em 2024, o clube paranaense caiu para a Série B e subiu como vice-campeão no ano passado. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe se manteve na primeira parte da tabela desde a largada do campeonato.

Destaques individuais

O atacante Kevin Viveros foi a principal peça ofensiva da partida contra a Chapecoense, com dois gols anotados, e segue como o artilheiro isolado da Série A em 2026 com 21 gols. O colombiano alcançou uma marca de maior goleador estrangeiro em sua temporada de estreia no Brasil. O antigo dono do recorde era Carlos Tévez, quando atuou pelo Corinthians em 2005.

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Para além do artilheiro Viveros, o elenco do Athletico-PR tem destaques em todos os setores, o que ajuda a explicar a boa temporada da equipe. No gol, com Mycael, na zaga, com Arthur Dias, e o meio e ataque com o experiente Luiz Gustavo e a jovem revelação Leozinho.

Elogios da comissão técnica

Substituto de Odair Hellmann no jogo contra a Chapecoense, auxiliar do Athletico, Fábio Moreno, não economizou elogios à equipe após a goleada em Chapecó. O treinador destacou o comprometimento do grupo na preparação desde o começo do campeonato e ressaltou a importância de ter um trabalho uniforme entre todos os integrantes da comissão técnica.

“A gente trabalha diariamente para que as vitórias aconteçam, independente de quem esteja na beira do gramado, para atingir o objetivos na temporada. Tive essa incumbência de substituir o Odair, não é uma situação que traz conforto, nós gostamos da outra formatação, com ele no comando e eu por trás. Conseguimos um resultado importante, nos traz novamente para a posição que a gente estava. Fico tranquilo de devolver esse posto para o Odair como terceiro colocado”, disse Moreno em coletiva após a partida.