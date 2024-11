Artilheiros do Brasileirão possuem os piores números do mundo

O Campeonato Brasileiro avança rumo às rodadas finais com uma disputa aberta pelo título entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Há ainda a competição acirrada por vagas na Libertadores e pela permanência na primeira divisão do Brasileirão. No entanto, um levantamento feito pelo site Torcedores.com mostra que os artilheiros do Brasileirão são os menos eficientes dentre os 16 principais torneios nacionais do mundo.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Para chegar a essa conclusão, foram analisados os números dos maiores goleadores de 16 ligas nacionais diferentes nos últimos dez anos – levando em consideração apenas competições de primeira divisão. As ligas contempladas no estudo foram as da Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal, Turquia, Holanda, Bélgica, Grécia, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos e Arábia Saudita.

Na análise, foi calculado o número de gols marcados por partida disputada do principal goleador da competição, de forma a padronizar o resultado diante do fato de as competições nacionais possuírem quantidades diferentes de jogos disputados por temporada. Em seguida, a média dos goleadores de cada temporada no período de dez anos foi calculada para se descobrir a média de gols dos artilheiros de uma liga nacional.

Publicidade

Os dados são do dia 11 de novembro.

Os piores números de artilharia do futebol mundial

Os artilheiros do Campeonato Brasileiro fizeram, em média, 0,57 gol por partida no período considerado no levantamento, entre 2015 e 2024. Para se ter uma ideia, é quase metade dos números que os goleadores do Campeonato Saudita (0,96), do Alemão (0,95), do Francês (0,93) e do Espanhol (0,93) alcançaram no mesmo período.

Mesmo quando comparados aos goleadores de ligas nacionais consideradas mais fracas, os artilheiros do Brasileirão possuem números inferiores. A título de comparação, os artilheiros do Campeonato Argentino tiveram média de 0,69 gol por partida. Na Colômbia, 0,63. O mesmo número alcançado pelos artilheiros no Campeonato Mexicano.

A média de gols dos artilheiros nas principais ligas nacionais do mundo:

1 – Arábia Saudita – 0,96

2 – Alemanha – 0,95

3 – França – 0,93

4 – Espanha – 0,93

5 – Portugal – 0,83

6 – Itália – 0,82

7 – Inglaterra – 0,77

8 – Turquia – 0,77

9 – EUA – 0,74

10 – Holanda – 0,72

11 – Argentina – 0,69

12 – Bélgica – 0,69

13 – Grécia – 0,63

14 – México – 0,63

15 – Colômbia – 0,63

16 – Brasil – 0,57

Publicidade

Apenas um artilheiro teve desempenho acima da média global

Considerando todas as artilharias nas 16 ligas analisadas, nos dez anos contemplados pelo estudo, a média dos artilheiros é de 0,77 gol por partida disputada. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro tiveram média inferior à média global em nove de dez edições da competição. Gabigol, em 2019, marcou 0,86 gol por jogo disputado. Foi o único a superar a média geral.

A menor média é a deste ano, com Estêvão, do Palmeiras. Até o momento, o artilheiro do Campeonato Brasileiro soma 12 gols marcados, uma média de 0,44 por partida jogada.

Para se ter uma ideia, o polonês Lewandowski, na temporada 2020-2021, marcou 41 gols no Campeonato Alemão, jogando pelo Bayern de Munique, e conseguiu uma média de 1,41 gol por partida disputada na competição. Foi a maior média individual identificada no levantamento.

A média de gols por partida dos artilheiros do Brasileirão

2024 – Estêvão (Palmeiras) – 0,44

2023 – Paulinho (Atlético-MG) – 0,55

2022 – Cano (Fluminense) – 0,68

2021 – Hulk (Atlético-MG) – 0,54

2020 – Luciano (São Paulo) – 0,56

2019 – Gabigol (Flamengo) – 0,86

2018 – Gabigol (Santos) – 0,51

2017 – Henrique Dourado (Fluminense) – 0,56

2016 – Pottker (Ponte Preta) – 0,45

2015 – Ricardo Oliveira (Santos) – 0,62