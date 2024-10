O Vasco mandou uma resposta para a sua torcida, nesta quinta-feira, 24, em primeiro compromisso após a eliminação na Copa do Brasil. O Cruzmaltino recebeu o Cuiabá e venceu por 1 a 0 em São Januário, com gol isolado de Hugo Moura. O time carioca quebra uma sequência negativa de cinco jogos no Campeonato Brasileiro.

A partida começou devagar e as equipes criaram muito pouco no primeiro tempo. O primeiro lance de perigo foi acontecer somente aos 35 minutos, quando Bruno Alves travou Vegetti e salvou o Cuiabá.

O Vasco também criou com Léo, que chutou por cima do gol quando teve a oportunidade. Do lado oposto, somente um chute de Fernando Sobral, que raspou a trave, levantou o torcedor dourado.

No segundo tempo, o Gigante da Colina teve minutos de intensidade e pressão. O goleiro Walter quase se complicou em cruzamento de Piton. Aos oito minutos, o lateral cruzmaltino cobrou escanteio e a bola ficou viva até que Hugo Moura completou para o que seria o único gol do jogo.

O Cuiabá tentou arrancar o empate, mas pecou na pontaria. Quando acertou o gol, Léo Jardim se garantiu. Assim, a vitória mínima da equipe carioca persistiu.

Os lances de Vasco x Cuiabá pelo Brasileirão: