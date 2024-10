O Botafogo segue embalado na liderança do Campeonato Brasileiro e cada vez mais perto do título. Neste sábado, 26, o Glorioso teve dificuldades contra o Bragantino, mas venceu por 1 a 0 no Nabizão e abriu três pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras. Já o Massa Bruta fica na beira da zona de rebaixamento e podendo entrar no Z-4 ao final da rodada.

Mesmo fora de casa, o Botafogo mostrou porque é o líder do campeonato e dominou as ações contra o Bragantino. O volume de jogo, no entanto, foi pequeno, com poucas chances claras de gol.

A melhor chegada botafoguense foi pelo alto, em cabeceio de Igor Jesus e fácil defesa do goleiro Cleiton. O Massa Bruta chegou ameaçar em lance isolado de John John, que exigiu grande defesa de John, mantendo o placar zerado.

O volume carioca aumentou exponencialmente no segundo tempo. O Botafogo passou a flertar com o gol, primeiro com Cuiabano, depois com Bastos. Aos 19 minutos, Marlon Freitas chegou perto, mas acabou flagrado em posição irregular.

Quando tudo indicava o empate, aos 40 minutos, Romero entrou em campo e cobrou falta precisa na cabeça de Gregore. O goleiro Cleiton chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol decisivo do Botafogo.

