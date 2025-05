Bahia vence o São Paulo, e Rogério Ceni quebra sina contra ex-time

O Bahia abriu a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro com vitória, neste sábado, 31, dentro de casa. Em duelo de tricolores na Fonte Nova, a equipe baiana fez 2 a 1 no São Paulo, em resultado construído com dois gols de Willian José. O resultado quebra a sina de Rogério Ceni contra o ex-time, já que nunca havia vencido o time paulista como técnico.

Intensidade e domínio do Bahia, assim foi o primeiro tempo. O São Paulo teve poucas oportunidades para surpreender o time da casa, a principal delas com Luciano e Ryan Francisco.

O Bahia colecionou oportunidades, com Willian José, Jean Lucas e Caio Alexandre, sempre parando no goleiro Rafael ou errando o alvo.

A rede foi balançar somente no segundo tempo. Aos oito minutos, após bela jogada de Erick Pulga, o atacante Willian José aproveitou o cruzamento na segunda trave e abriu o placar. Aos 28 minutos, Willian José voltou a aparecer em pênalti sofrido por Kayky. Na conversão, o atacante mandou para dentro e ampliou a vantagem.

Ainda deu tempo do São Paulo diminuir, com Luciano em nova cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota do tricolor paulista.

