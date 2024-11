AO VIVO: Bahia x Palmeiras pela 34ª rodada do Brasileirão

Em um jogo que promete mexer com os próximos passos do Brasileirão, o Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 20. O Palmeiras segue na briga direta com o Botafogo pelo título do campeonato, enquanto o Bahia precisa vencer para voltar a ter chances de classificação para a Libertadores.

Publicidade

Bahia x Palmeiras minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.