Athletico-PR e Fluminense empatam e seguem à beira do Z4

Athletico-PR e Fluminense empataram em 1 a 1 neste domingo, 1º de dezembro, no chamado “jogo dos desesperados” da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba.

Com o resultado, ambos seguiram fora da zona de rebaixamento, mas ainda em risco, restando duas rodadas. Fluminense é o 16º colocado, com 48 pontos, dois a mais que Criciúma e Red Bull Bragantino, que ocupam a 17ª e 18º posições respectivamente. Cuiabá e Atlético-GO já estão confirmados na Série B em 2025.

O Athletico-PR saiu na frente logo no início com o zagueiro Belezi. Em seguida, para o bem e para o mal, Jhon Arias se tornou o protagonista do jogo.

Primeiro, desperdiçou um pênalti defendido por Mycael. Já na segunda etapa, o atacante colombiano deixou tudo igual com um belo gol. No fim da partida, o goleiro Fábio ainda salvou o Fluminense em chute de Cuello e Paulo Henrique Ganso foi expulso por agredir Canobbio.

Os últimos jogos dos times que brigam contra o rebaixamento

Red Bull Bragantino: Athletico Paranaense (fora) e Criciúma (casa).

Criciúma: Flamengo (casa), Red Bull Bragantino (fora).

Fluminense: Cuiabá (casa) e Palmeiras (fora).

Athletico Paranaense: Red Bull Bragantino (casa) e Atlético Mineiro (fora).

Juventude: São Paulo (fora) e Cruzeiro (casa).

Vitória: Grêmio (casa) e Flamengo (fora).

