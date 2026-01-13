O Flamengo fechou a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos, que chega diretamente do Gil Vicente, de Portugal, para reforçar o elenco rubro-negro a partir da temporada 2026. O clube carioca pagou cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,4 milhões) para garantir a chegada do jogador ainda na janela de janeiro, além de manter 10% dos direitos econômicos em uma futura venda.

A negociação com o Flamengo encerrando positivamente acabou deixando o Botafogo de fora da disputa, mesmo com o clube alvinegro chegando a avançar nas conversas e abrir espaço para um pré-contrato. Com essa reviravolta, Andrew agora se prepara para realizar os exames médicos no Rio de Janeiro e assinar um contrato de quatro temporadas com o Rubro-Negro.

Andrew: da base do Botafogo ao sucesso em Portugal

Andrew da Silva Ventura nasceu em 1º de julho de 2001, em Duque de Caxias. Ainda muito jovem, ele ingressou na base do Botafogo logo aos nove anos de idade.

Durante sua formação no Glorioso, Andrew passou por diversas categorias das divisões de base até estrear profissionalmente em 2018.

Em 2021, após se destacar no futebol brasileiro juvenil e ganhar experiência em competições nacionais, Andrew recebeu uma proposta para atuar no Gil Vicente, de Portugal. Com pouco espaço no profissional do Botafogo, a mudança para o futebol europeu foi um passo importante na carreira do atleta, que ele se consolidou como titular da equipe na Primeira Liga Portuguesa.

Andrew se tornou o segundo goleiro com mais jogos pelo Gil Vicente, com 124 partidas. Além disso, foi eleito melhor em campo em partida de destaque contra o Benfica, em 2022. O brasileiro também chegou a ser cogitado no PSG, no início de 2023, para substituir Keylor Navas, mas o negócio não avançou.