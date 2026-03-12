Quem faz gol no time do Corinthians quando Yuri Alberto não está disponível? Essa é a questão que vem custando pontos a Dorival Júnior e toda a Fiel Torcida. O atacante foi desfalque contra o Coritiba, em derrota por 2 a 0, na pior atuação do Timão na temporada.

Yuri Alberto e a falta de profundidade

O Corinthians terminou o jogo contra o Coritiba com 73% de posse de bola, 11 finalizações e apenas um chute na direção do gol. Além disso, mostrou fragilidade na defesa, com desatenção nas bolas paradas – gols sofridos de escanteio e lateral.

O problema ofensivo do Timão passa diretamente pela ausência de Yuri Alberto (que deve retornar no clássico contra o Santos). Muito além dos gols que o atacante garante quando está em campo, vide a Supercopa do Brasil, o funcionamento da equipe fica prejudicado com seu desfalque.

Isso porque Yuri Alberto é praticamente o único jogador do Corinthians com a capacidade de garantir profundidade, ou empurrar a linha defensiva adversária. O elenco conta com um excesso de atletas que atuam de forma associativa em campo, busca o passe no pé, mas poucos, ou quase ninguém, que ataca o espaço.

Assim é com Memphis Depay, Gui Negão e Pedro Raul, mas também com Dieguinho, que não tem velocidade para ser um ponta e sempre busca a associação carregando a bola da lateral para o meio. Isso implica em um meio-campo congestionado, o que favorece a defesa adversária.

O único ponta no elenco do Corinthians que poderia dar profundidade é Kaio César, que também se recupera de lesão.

Corinthians no ataque: late, mas não morde

Na prática, sem Yuri Alberto e Kaio César, o cenário é sempre o mesmo: a bola circula de lateral a lateral, viaja entre Matheuzinho e Bidu, e a jogada termina em cruzamento – foram 42 contra o Coritiba e apenas 8 corretos.