O Coritiba foi à Neo Química Arena na noite desta quarta-feira (11) com uma missão clara e executou seu plano com perfeição. Com uma postura defensiva sólida e contra-ataques letais, o Coxa venceu o Corinthians por 2 a 0, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que os três pontos, o triunfo paranaense encerra um incômodo tabu de 15 anos sem vitórias sobre o rival paulista.

Um lance dramático foi a bolada na cabeça que o zagueiro Jacy sofreu já no segundo tempo da partida. O jogador foi ao chão e saiu de ambulância. A informação da assessoria de imprensa do clube é que ele passa bem.

Posse ineficiente e o golpe de cabeça

O roteiro do primeiro tempo desenhou um Corinthians dono da bola, mas sem inspiração. Comandado pelo auxiliar Lucas Silvestre, já que Dorival Júnior cumpria suspensão, o time da casa rondou a área adversária, abusou dos cruzamentos com Matheuzinho e Bidu, mas esbarrou em uma muralha verde e branca. O Coritiba, paciente, esperou o momento exato para dar o bote. Aos 36 minutos, a bola parada puniu os donos da casa: Josué cobrou escanteio com veneno e o zagueiro Jacy subiu no terceiro andar para testar firme. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo das redes de Hugo Souza, calando a torcida em Itaquera.

Ataque letal e drama em campo

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou um abafa inicial, mas a esperança de reação durou pouco. Logo aos 8 minutos, o Coritiba provou ser letal. Em uma troca de passes envolvente, Pedro Rocha acionou Josué, que encontrou Ronier livre nas costas da defesa. O atacante não perdoou, cabeceou cara a cara com o goleiro e ampliou o placar. O desespero tomou conta do Timão, que promoveu uma chuva de substituições, mas a equipe continuou esbarrando em seus próprios erros. O momento de maior tensão, no entanto, não foi um lance de gol. Aos 16 minutos, o autor do primeiro gol, Jacy, levou uma bolada forte no rosto após chute de Carrillo, caiu no gramado e precisou deixar o estádio de ambulância, sob protocolo de concussão.

Fim de jejum e salto na tabela

Nos minutos finais, o Coritiba apenas administrou a vantagem, quase marcando o terceiro em um escanteio fechado de Josué que tirou tinta da trave. O apito final confirmou a quebra do tabu histórico que durava desde 2011. Com o resultado heroico, o Coritiba dá um salto impressionante na tabela, saindo da 15ª para a 5ª colocação. Já o Corinthians, que apresentou um futebol muito abaixo das expectativas de sua torcida, despenca para o oitavo lugar e liga o sinal de alerta na competição.