O zagueiro Jacy, do Coritiba, precisou ser substituído na vitória contra o Corinthians nesta quarta-feira, 11, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, devido a uma pancada na cabeça. O jogador, que havia marcado no 1º tempo, levou uma bolada na etapa final, caiu no gramado e foi levado de ambulância para um hospital. Segundo a assessoria de imprensa do clube, ele passa bem.
O lance aconteceu aos 17 minutos do 2º tempo, quando o Coritiba vencia por 2 a 0. Jacy interceptou um chute de Carrillo e foi ao chão. Um integrante da comissão técnica do Coxa chegou a entrar em campo antes mesmo da autorização da arbitragem tamanha a tensão no estádio. A partida ficou pouco mais de seis minutos paralisada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli.
O protocolo de concussão, acionado quando há uma pancada traumática na cabeça, fez com que os times pudessem realizar seis substituições.
Após pouco mais de seis minutos de paralisação, Jacy deixou o campo de ambulância, com o pescoço imobilizado e foi levado para um hospital na zona leste de São Paulo.