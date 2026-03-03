Após a demissão inesperada de Filipe Luís, o Flamengo agora se movimenta no mercado para encontrar uma reposição. A decisão, inclusive, já teria sido encaminhada com um substituto no horizonte: Leonardo Jardim é o nome da vez. O técnico português, no entanto, vem de trabalho recente no Cruzeiro e já disse que só treinaria a equipe mineira no futebol brasileiro.

“Eu vou deixar claro, a notícia é que no Brasil eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é a notícia”, disse Leonardo Jardim, quando ainda comandada o Cabuloso na última temporada.

“Depois do Cruzeiro, se eu ainda for treinar outro clube, eu vou para uma seleção ou fazer outra coisa qualquer, mas neste momento eu estou 100% no Cruzeiro… Eu vou à Grécia e sou Olympiacos, vou à França e sou Monaco. No Brasil, eu sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube”, completou o técnico, em entrevista realizada em março, após derrota para o Santos no Brasileirão.

Apesar da declaração, o Flamengo acredita que vai fazer Jardim quebrar sua promessa. O português é o grande cotado para assumir o lugar de Filipe Luís, demitido de forma inesperada após vencer o Madureira por 8 a 0 na semifinal do Carioca.

A demissão de Filipe, inclusive, já estaria programada independente do resultado do jogo. Há a percepção de que o nome de Jardim já está engatilhado desde então e pode ser anunciado na sequência. Isso porque Bap, presidente do Flamengo, nutre admiração pelo trabalho do português.

Jardim já disse não para o Flamengo

Neste mesmo cenário de desconfiança com o trabalho de Filipe Luís foi que Bap entrou em contato com o staff de Jardim ainda no final da última temporada e início da atual, quando a negociação pela renovação de contrato do técnico rubro-negro ainda seguia indefinida.

A revelação foi feita por Diogo Dias, auxiliar de Jardim, que confirmou o contato e a reunião e destacou o caráter do técnico português em honrar a palavra e recusar o trabalho.

“Ele disse ao Pedrinho que no Brasil só treinava o Cruzeiro, não treinava mais ninguém. Efetivamente, depois que saímos, houve uma abordagem do Flamengo, uma reunião, mas como ele disse, a palavra é uma coisa muito importante. Para ele, mais que dinheiro, o caráter é algo intocável. Nesse sentido, ele manteve a palavra dele, e eu também não queria a trabalhar tão cedo aqui no Brasil”, disse Diogo, em entrevista à TNT Sports.