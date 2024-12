Zubeldía garante que o São Paulo será campeão da Libertadores

O técnico Luis Zubeldía está confiante para o próximo ano no São Paulo Futebol Clube. Garantindo uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, a meta principal da equipe tricolor é conquistar o cobiçado troféu do maior torneio de futebol das Américas.

Zubeldía projeta um grande ano para o São Paulo. Ele planeja garantir cinco reforços significativos para fortalecer o elenco, mas mantém confiança na atual formação, acreditando nas chances de vitória na Libertadores.

“Estou convencido que será neste ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer: não, está colocando muita pressão. Estou convencido. Agora, temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou convencido que, se formos dando passos fortes, de que podemos ganhar a Libertadores. Ou vamos seguir insistindo. E a maneira é ingressar (no torneio) ano após ano”, afirmou em entrevista ao GE.

Expectativas para a Copa Libertadores

O compromisso do São Paulo com a Libertadores é ganhar o título. Em entrevista, Zubeldía afirmou que 2025 será o ano da equipe. Embora pareça pressão, o técnico pretende fazer os ajustes necessários e entrar no torneio com uma estratégia clara.

A eliminação nas quartas de final pelo Botafogo ainda ecoa. Zubeldía lamenta, acreditando no potencial para maiores conquistas. Contudo, mantém otimismo para o futuro e visa tornar o São Paulo campeão.

Reforços e Compromisso com o Projeto

Zubeldía planeja incluir novos talentos no elenco para atingir suas metas de 2025. Ele ressaltou seu compromisso com o projeto do São Paulo, permanecendo no clube apesar de sondagens de outras equipes e seleções.

Na última temporada, Zubeldía recebeu propostas de seleções e clubes importantes, mas escolheu continuar no São Paulo. Ele se sente comprometido com o projeto atual e não pretende desistir.

Estratégia do São Paulo para 2025

Para conquistar a Libertadores em 2025, o São Paulo planeja movimentos estratégicos além das novas contratações, como preparação detalhada do elenco e foco intenso na competição. Essas ações buscam fortalecer a base existente e capacitar a equipe para enfrentar todos os desafios.

Existe uma expectativa interna de que a equipe demonstre um futebol competitivo e habilidoso no torneio. A ideia é ter uma presença constante e marcante no futebol internacional, não apenas uma vitória isolada.

Com esses preparativos, o São Paulo busca se posicionar como uma das forças principais da Libertadores. Essa determinação reflete o desejo do clube de proporcionar aos seus torcedores momentos de êxtase e orgulho, ecoando conquistas passadas e projetando um futuro ainda mais glorioso. Com o planejamento meticuloso de Zubeldía, o São Paulo avança na busca pela glória continental.