Zé Rafael viveu temporada com menos minutos no Palmeiras

Em 2024, Zé Rafael experimentou uma temporada desafiadora com o Palmeiras, marcada por uma diminuição no tempo de jogo em comparação com anos anteriores. O jogador enfrentou problemas físicos e oscilações de desempenho que o levaram a perder a titularidade sob o comando do técnico Abel Ferreira. Apesar dessas dificuldades, sua experiência e trajetória continuam a ser significativas no clube alviverde.

Publicidade

Desde sua chegada ao Palmeiras em 2019, Zé Rafael se estabeleceu como um componente crucial da equipe, contribuindo com importantes conquistas. No entanto, durante a temporada de 2024, ele participou de apenas 37 partidas, o menor número desde que integrou o time. Esta redução em suas aparições reflete os desafios enfrentados no ano, incluindo lesões e a intensa competição por um lugar na equipe principal.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Histórico de Participação de Zé Rafael no Palmeiras

A carreira de Zé Rafael no Palmeiras é repleta de sucessos, posicionando-o entre os notáveis da história recente do clube. O ano de 2020 destacou-se como o mais competitivo para o jogador, com impressionantes 64 jogos, desempenho que foi crucial para suas 11 conquistas com a camisa alviverde. Ao longo dos anos, sua dedicação e habilidade no campo cimentaram seu respeito entre os torcedores do Verdão.

Observe sua participação por temporada desde sua chegada ao Palmeiras:

2019: 39 partidas

39 partidas 2020: 64 partidas

64 partidas 2021: 50 partidas

50 partidas 2022: 61 partidas

61 partidas 2023: 60 partidas

60 partidas 2024: 37 partidas

O futuro de Zé Rafael no Palmeiras

Com contrato até dezembro de 2026, Zé Rafael tem despertado interesse de outros clubes, como Santos e Fluminense, que já manifestaram interesse em contratá-lo. As especulações sobre sua saída ganham força durante a janela de transferências, mas ainda não há definição sobre seu futuro. Caso opte por continuar no Palmeiras, Zé Rafael deve se reapresentar ao elenco no início de 2025, quando o clube enfrenta a Portuguesa no Campeonato Paulista em 15 de janeiro.

O impacto de Zé Rafael no Palmeiras

Mesmo em um ano difícil, Zé Rafael continua a ser uma figura influente no Palmeiras. Sua experiência e talento já garantiram ao clube momentos decisivos e títulos importantes. As oscilações de 2024 podem servir como incentivo para um retorno mais forte nas próximas temporadas, seja permanecendo no Palmeiras ou em outra equipe. Com 31 anos, o meio-campista ainda possui potencial para contribuir significativamente ao futebol brasileiro, mantendo-se como um ativo valioso para qualquer time que ele integra.