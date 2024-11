Zaga do Botafogo passa de 800 minutos sem sofrer gols

Em 2024, o Botafogo se destacou não só pelo ataque, mas pela solidez de sua defesa. Sob o comando do técnico Artur Jorge, a equipe carioca se tornou uma força defensiva no Campeonato Brasileiro. A dupla de zagueiros, Bastos e Barboza, tem sido essencial para alcançar a marca impressionante de 823 minutos sem sofrer gols.

Publicidade

A última vez que a defesa, com Bastos e Barboza em campo, foi vazada, ocorreu contra o Corinthians no Estádio Nilton Santos, em setembro passado. Desde então, a dupla tornou-se sinônimo de segurança, liderando a equipe em oito jogos consecutivos sem sofrer gols.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que a defesa do Botafogo é tão eficaz?

O sucesso defensivo do Botafogo resulta de vários fatores, como estratégias eficazes e trabalho em equipe. Artur Jorge implementou um esquema que prioriza o equilíbrio entre defesa e ataque. A química entre Bastos e Barboza fortalece a defesa e dá confiança ao time. Essa dupla sólida permite que o Botafogo funcione bem nos dois lados do campo.

Manter a posse de bola e pressionar alto no campo adversário reforça a segurança defensiva. Disciplina tática e boa comunicação também são pontos fortes enfatizados por Artur Jorge nos treinos.

Análise de Desempenho na Temporada

Os números defensivos do Botafogo são uma clara demonstração do impacto de Bastos e Barboza. O time sofreu apenas 39 gols em 49 jogos, com uma média de 0,79 gols por jogo. Esta performance coloca o Botafogo como a melhor defesa do Brasileirão de 2024, sofrendo apenas 26 gols em 34 partidas.

Publicidade

Concedeu 375 finalizações no Brasileirão, a terceira melhor marca da Série A.

Sofreu 10 gols em 11 jogos na Libertadores, sendo sete desses na fase de mata-mata.

Momentos Chave da Temporada

O Botafogo teve jogos memoráveis que ressaltaram sua defesa. Em uma vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, Bastos entrou no segundo tempo para consolidar o triunfo. Contra o São Paulo na Libertadores, a dupla atuou junta por mais de 60 minutos, reforçando a confiança do time em sua defesa.

Com esses esforços contínuos, o Botafogo busca manter sua trajetória de vitórias e se destacar nas competições em que participa. Os torcedores podem aguardar com entusiasmo futuras atuações tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, onde a defesa continuará sendo um diferencial crucial.