Vegetti teria sido oferecido a clube rival do Vasco

O atacante argentino Pablo Vegetti se destacou no Vasco durante a temporada de 2024, sendo um dos principais nomes da equipe carioca. Com 23 gols marcados neste ano, Vegetti reafirmou seu valor no elenco cruz-maltino, tornando-se um dos artilheiros da equipe. Atualmente, o jogador possui contrato com o Vasco até dezembro de 2025, e o clube já demonstrou interesse em estender este vínculo.

A incorporação de Vegetti ao Fluminense tornou-se um ponto de especulação após ser alegado que a empresa que representa o jogador teria oferecido seus serviços ao clube tricolor, segundo o portal GE. Apesar dos rumores, o próprio agente de Vegetti negou tais alegações, sugerindo que os contatos podem ter sido feitos por iniciativa de outros funcionários da empresa, sem a aprovação oficial do estafe do jogador.

Quais foram as ações do Fluminense?

Frente aos rumores, o Fluminense teria procurado o Vasco para iniciar uma sondagem sobre a possível transferência de Vegetti. Contudo, o clube de São Januário informou que tem claras intenções de renovar com o jogador, descartando, por enquanto, a possibilidade de negociar o argentino com rivais locais. Essa situação contrasta com o caso do também argentino Germán Cano, que fez o caminho Vasco-Fluminense em 2022 após seu contrato expirar.

O Impacto de Vegetti no Vasco

Pablo Vegetti tornou-se uma peça fundamental no ataque do Vasco. Além de suas habilidades dentro de campo, consolidou-se também como um líder e referência para o elenco, fato evidenciado por seus 33 gols e cinco assistências em 75 partidas vestindo a camisa alvinegra até agora. O desejo do Vasco em manter o atacante em seu plantel demonstra a confiança no potencial de Vegetti contribuir para os objetivos futuros do clube.

O que define a diferença para o caso de Cano?

O caso atual de Vegetti é distinto do de Germán Cano, principalmente pelas circunstâncias contratuais. Enquanto Cano não teve seu contrato renovado ao final de 2021, permitindo sua ida para o Fluminense sem custos adicionais ao clube tricolor, Vegetti ainda tem mais de um ano de contrato vigente. Dessa forma, qualquer tentativa do Fluminense de adquirir seus direitos econômicos exigiria negociações formais com o Vasco.

Conclusão Favorável a Manutenção de Vegetti

Dada a atual situação contratual e os relacionamentos envolvidos, parece improvável uma transferência de Vegetti para outro clube carioca. O Vasco demonstra estar comprometido com a permanência e continuidade do jogador no elenco, reforçando seu papel chave dentro do time. Com isso, o foco do clube continua sendo em manter um plantel competitivo para as competições futuras, aproveitando a experiência e habilidade de jogadores como Vegetti.