O atacante Facundo Colidio participou normalmente dos treinamentos com o elenco do Vasco no CT Moacyr Barbosa. O atleta havia sido substituído no confronto diante do Remo, válido pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana, após relatar desconforto muscular.

Como está a recuperação de Colidio

A avaliação conduzida pelo departamento médico descartou problemas graves. Os exames clínicos constataram apenas um edema leve na região glútea, somado a um quadro natural de sobrecarga física decorrente da sequência de partidas disputadas na temporada.

Com a rápida evolução nas sessões de fisioterapia, o argentino recebeu liberação médica para integrar os trabalhos técnicos e táticos comandados pela comissão técnica de Pedro Emanuel.

Qual é o planejamento para o jogo contra o São Paulo

A comissão técnica monitora de perto o desgaste físico do grupo em meio a um calendário exigente. O próximo compromisso do Vasco será contra o São Paulo no Estádio do Morumbis, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h deste sábado, 17.

Além da rodada da competição nacional, a equipe planeja a dosagem física dos atletas antes de voltar as atenções para a partida contra o Boca Juniors em compromisso internacional decisivo.