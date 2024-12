Vaquinha da Neo Quimica Arena completa um mês

A torcida organizada Gaviões da Fiel, do Corinthians, deu início a uma campanha inovadora para quitar a dívida da Neo Química Arena. Após um mês em andamento, a arrecadação já ultrapassou R$ 33 milhões. No entanto, para atingir o valor total necessário, o ritmo de doações precisaria acelerar significativamente.

Atualmente, as doações transcorrerem a uma média de mais de R$ 1 milhão por dia, mas, para quitar cerca de R$ 710 milhões em dívida com a Caixa Econômica Federal em seis meses, seria necessário duplicar o volume diário arrecadado.

Estratégias para Impulsionar as Doações

Para estimular as contribuições, os organizadores recrutaram embaixadores, incluindo artistas conhecidos e ex-jogadores do Corinthians. A presença dessas figuras públicas é vista como crucial para atrair atenção e aumentar o envolvimento com a campanha.

Entre os doadores de destaque estão o goleiro Cássio, uma figura querida no clube, o apresentador Serginho Groisman e diversos bilionários corinthianos. A esperança é que suas doações inspirem outros torcedores a contribuir com a campanha.

Processo de Doação

As doações são feitas exclusivamente via Pix, utilizando uma conta em uma instituição financeira dedicada. Este método assegura que todas as contribuições vão diretamente para a quitação da dívida, sem exposição a bloqueios ou acesso pelo clube.

Os fundos arrecadados são inteiramente destinados à amortização da dívida com a Caixa Econômica Federal, garantindo segurança e transparência no processo.

Perspectivas para o Futuro da Campanha

Apesar do desafio, a campanha tem o fervoroso apoio da torcida corinthiana. O objetivo final depende de um aumento significativo nas doações diárias, mas com esforços contínuos em marketing e o apoio de personalidades públicas, o projeto tem potencial de sucesso.

O otimismo reside na crescente adesão dos torcedores e colaboradores, com a meta de que toda a dívida seja paga até o final do prazo estipulado. A união entre torcida, celebridades e clube é uma demonstração poderosa de comprometimento em busca de um sonho comum.